"Деловая Россия" работает над льготным кредитным продуктом для малого бизнеса Крыма

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" работает над созданием специализированного льготного кредитного продукта для малых и средних предприятий республики Крым. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель организации и председатель правления Фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы у малого и среднего бизнеса Крыма был доступ к кредитам на более льготных условиях в отличие от больших компаний. Безусловно стоит создать такой (специализированный кредитный - прим. ТАСС) продукт для предпринимателей ", - подчеркнул Назаров.

Он отметил, что на данный момент ограниченное количество банков на территории Республики Крым сдерживает развитие малого и среднего бизнеса. Но при этом у предпринимателей данного сектора есть высокое конкурентное преимущество в плане развития инвестиционных проектов. "В Крыму пока меньше конкуренции чем в других регионах, владельцам малых компаний нужно найти правильное сочетание в сотрудничестве с зарубежным и российскими инвесторами, которым сложно ориентироваться в бизнес-среде республики", - добавил он.

По словам Назарова, недавно "Деловая Россия" запустила новый продукт для выстраивания коммуникации между региональным бизнес-сообществом и властью под названием "Бизнес-навигация". Данный формат позволяет в интерактивном режиме донести все актуальные меры и инструменты государственной поддержки бизнесу и выстроить диалог по корректировке и доработке данных мер в режиме реального времени. Чтобы вся работа не пропала даром, первые лица региона принимают предложения от бизнеса, а после формируется дорожная карта на уровне регионального правительства. Мониторингом ее исполнения занимается общественная организация.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.