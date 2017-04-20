Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Деловая Россия" работает над льготным кредитным продуктом для малого бизнеса Крыма

Экономика и бизнес
20 апреля, 14:11 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Глава организации заявил, что ограниченное количество банков на территории республики сдерживает развитие малого и среднего бизнеса
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" работает над созданием специализированного льготного кредитного продукта для малых и средних предприятий республики Крым. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель организации и председатель правления Фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы у малого и среднего бизнеса Крыма был доступ к кредитам на более льготных условиях в отличие от больших компаний. Безусловно стоит создать такой (специализированный кредитный - прим. ТАСС) продукт для предпринимателей ", - подчеркнул Назаров.

Он отметил, что на данный момент ограниченное количество банков на территории Республики Крым сдерживает развитие малого и среднего бизнеса. Но при этом у предпринимателей данного сектора есть высокое конкурентное преимущество в плане развития инвестиционных проектов. "В Крыму пока меньше конкуренции чем в других регионах, владельцам малых компаний нужно найти правильное сочетание в сотрудничестве с зарубежным и российскими инвесторами, которым сложно ориентироваться в бизнес-среде республики", - добавил он.

По словам Назарова, недавно "Деловая Россия" запустила новый продукт для выстраивания коммуникации между региональным бизнес-сообществом и властью под названием "Бизнес-навигация". Данный формат позволяет в интерактивном режиме донести все актуальные меры и инструменты государственной поддержки бизнесу и выстроить диалог по корректировке и доработке данных мер в режиме реального времени. Чтобы вся работа не пропала даром, первые лица региона принимают предложения от бизнеса, а после формируется дорожная карта на уровне регионального правительства. Мониторингом ее исполнения занимается общественная организация.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
4
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
5
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
Темы дня
Загрузка...
Реклама