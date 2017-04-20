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Консультации с ФАС помогут избежать повторения ситуации с реализацией концессии в Башкирии

Экономика и бизнес
20 апреля, 15:15 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
В январе общественный резонанс вызвало решение ФАС, которая аннулировала результаты конкурса на заключение концессионного соглашения о строительстве автодороги Стерлитамак - Магнитогорск
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Ранние консультации с ФАС помогут избежать повторения ситуации с реализацией концессионного соглашения в Башкирии, произошедшей в январе. Такое мнение высказал ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев в кулуарах Красноярского экономического форума. По его словам, необходимо использовать типовые концессионные решения, которые уже прошли проверку ранее.

Ранее общественный резонанс вызвало решение ФАС, которая в январе аннулировала результаты открытого конкурса Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на заключение концессионного соглашения о строительстве автомобильной дороги Стерлитамак - Магнитогорск, которая является одним из участков транспортного коридора Европа - Западный Китай. По мнению ФАС, тендер фактически представлял собой госзакупку в обход процедуры госзаказа. Позднее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что концессии, в которых концессионер не несет инвестиционной нагрузки, но при этом получает компенсации из бюджета, являются незаконными. По словам Артемьева, могут быть пересмотрены и другие концессии, включая концессию по системе "Платон". Арбитражный суд Москвы должен был 7 апреля рассмотреть "Башкирдорстроя" на решение ФАС, однако заседание суда было перенесено на май текущего года.

"Я бы порекомендовал четко и последовательно соблюдать требования закона о концессии. Если есть какие-то сомнения - в предварительном режиме советоваться с территориальным антимонопольным органом, <…> чтобы решение ФАС не было как снег на голову", - сказал он ТАСС в кулуарах форума, добавив, что "есть какие-то вещи, очевидные для ведомства и совершенно неочевидные для коллег".

Кроме того, при заключении концессионного соглашения можно брать какие-то типовые решения, которые уже проходили и точно прошли проверку. "В этом смысле над подготовкой готовых решений активно работает Минстрой. Например, они прорабатывают "коробочные" решения кредитования соответствующих решений по ГЧП или еще что-то. Это оптимальный вариант, который снимет значительное количество рисков, и проект совершенно точно можно будет реализовать", - подчеркнул Королев.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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