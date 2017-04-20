МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сбербанк не планирует в ближайшее время менять дивидендную политику, в том числе не рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф по итогам заседания совета директоров.

Он отметил, что на дивиденды за 2016 год Сбербанк может направить 25% от чистой прибыли по МСФО.

"Мы детально рассматривали этот вопрос. У нас в дивидендной политике и стратегии предусмотрены 20% (от чистой прибыли - прим. ред.) с возможностью повышения по мере того, как будет обеспечена достаточность капитала и долгосрочная стабильность. Больше мы в этом году не можем направить на дивиденды, но это рекордный объем как по сумме, так и по объему начислений. Банк исторически платил 10-12% от чистой прибыли", - пояснил Греф.