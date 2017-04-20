Влияние геополитики на продажи "Лаборатории Касперского" в США оказалось "незначительным"

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Геополитическая обстановка оказывает незначительное влияние на продажи российского производителя защитных IT-решений "Лаборатории Касперского" на американском рынке. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор антивирусной компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский.

"Мы чувствуем некоторое влияние от геополитической ситуации, оно совершенно не смертельно", - сказал Касперский, комментируя влияние этого фактора на продажи продуктов и решений компании в США. Он отметил, что "быть российской компанией на Западе всегда было нелегко".

"Небольшое сопротивление чувствовалось всегда, сейчас оно чуть больше. Но оно особо не мешает нам работать", - пояснил глава "Лаборатории Касперского".

В то же время Касперский считает, что обвинения российских хакеров в различных атаках не оказывают влияние на продажи компании в США. "Мне очень сложно связать количество атак российских хакеров с продажами нашей продукции в США. Эти атаки были всегда. К сожалению, Россия славится не только своими шахматными победами, программистами, но и своими компьютерными преступниками", - отметил он.

Как сообщал ТАСС ранее, консолидированная выручка "Лаборатории Касперского" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2016 году выросла на 4% по сравнению с уровнем 2015 года и составила $664 млн. Более трети (36,5%) выручки "Лаборатории Касперского" приходится на Европу, а четвертая часть (24,3%) - на Северную Америку. На Россию и страны СНГ приходится 13,3% выручки компании.

Обвинения российских хакеров

В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) США электронную корреспонденцию и передали ее организации Wikileaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. С тех пор в американских СМИ регулярно появляются спекуляции относительно причастности к "почтовому скандалу" хакеров из РФ. Москва эти обвинения категорически отвергает.

Опубликованные в декабре прошлого года результаты опроса, проведенного газетой "Политико" и фирмой Morning Consult, показали, что американцы не уверены, что за нападениями хакеров на США стоит РФ. 46% поставили под сомнение причастность Москвы к атакам, лишь 29% не сомневались в этом.

О компании

Основанная в 1997 году "Лаборатория Касперского" занимается разработкой IT-решений для защиты корпоративных и домашних пользователей. На сегодняшний день у "Лаборатории Касперского" более 30 ключевых продуктов и сервисов.

Компания работает в 200 странах и территориях, в 37 странах есть офисы. Общее число сотрудников "Лаборатории Касперского" составляет 3,6 тыс., из которых 60% занимаются созданием и разработкой продуктов.

Решениями компании пользуются свыше 400 млн пользователей по всему миру. По данным на конец 2016 года, в базе "Лаборатории Касперского" содержится информация об 1 млрд вредоносных решений.