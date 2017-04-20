Аксаков предложил использовать залог банковского счета для кредитования в Крыму

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент ассоциации "Россия", председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил возобновить дискуссию относительно использования залога банковского счета (открытие счета в банке или другом кредитном учреждении с целью передачи прав по нему в залог - прим. ТАСС). По его мнению, использование такого финансового инструмента позволит активизировать кредитование в Крыму, а затем и по всей России. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
"Залог банковского счета, у нас есть такой инструмент, учитывая, что большие деньги имеются на счетах и у юридических и у физических лиц, можно было бы активно использовать. Мы хотим устроить дискуссию в ближайшее время в Госдуме для того, чтобы определиться, что мешает, и менять в законодательстве что-то и нормативных документах ЦБ для того, чтобы в Крыму в первую очередь, где такая ситуация, мы могли этот инструмент использовать для активизации кредитования и распространить по всей России", - сказал он.
По словам Аксакова, такой инструмент активно используется в других странах, но не в России.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.