Аксаков: крымским банкам нужно дать возможность открывать индивидуальные инвестсчета

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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские банки, работающие в Крыму, должны получить возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), считает президент ассоциации "Россия", председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
"Я предложил использование индивидуальных инвестиционных счетов. Этот инструмент интересен и гражданам, и банкам. Те же банки - РНКБ, Генбанк, "Россия" - они игроки на рынке ценных бумаг, они как брокеры выступают там, они могли бы открывать индивидуальные инвестиционные счета. Для Крыма это интересно, поскольку здесь много вкладов, и граждане хотят получить доходы", - рассказал Аксаков.
Он напомнил, что в рамках ИИС будет действовать налоговый вычет с 400 тыс. рублей и возможность увеличения суммы взноса до 1 млн рублей. "Законопроект (об увеличении взноса на ИИС до 1 млн рублей - прим. ТАСС) принят в первом чтении. Я думаю, что мы в мае его примем во втором и третьем чтениях", - отметил депутат.
ИИС появились на фондовом рынке в начале 2015 года. Помимо получаемого инвестиционного дохода владелец ИИС имеет право на один из двух видов вычетов по налогу на доходы физлиц: 13% от суммы ежегодного взноса (до 52 тыс. руб.) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС, в течение трех лет. Однако если средства со счета выводятся раньше, чем через три года после его открытия, право на налоговые льготы теряется.
В настоящее время открыто около 200 тыс. таких счетов. В большинстве случаев граждане пользуются первым типом вычета.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира, ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.