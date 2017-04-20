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Австрийский депутат: антироссийские санкции в конце концов рухнут

Экономика и бизнес
20 апреля, 20:08 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
По словам парламентария, в настоящее время некоторые компании инвестируют в экономику полуострова в обход санкций
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутат парламента Австрии от Австрийской партии свободы Йоханнес Хюбнер считает, что иностранные компании будут работать в Крыму в обход антироссийских санкций, и это в итоге приведет к тому, что санкции рухнут.

"Я думаю, что санкции рухнут в долгосрочной перспективе, потому что все большее и большее количество стран будет просто игнорировать их", - сказал Хюбнер в беседе с корр. ТАСС на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

По словам парламентария, в настоящий момент некоторые итальянские компании инвестируют в экономику полуострова в обход санкций. "Я думаю, другие страны последуют этому примеру, особенно страны Восточной Европы", - предположил собеседник агентства.

При этом парламентарий выразил уверенность, что санкциям будут следовать компании из Австрии, Великобритании, Германии. Будут ли французские компании инвестировать в экономику Крыма, зависит от исхода предстоящих президентских выборов в этой стране, подчеркнул Хюбнер.

III Ялтинский международный экономический форум проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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