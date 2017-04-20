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Корпорация МСП предлагает создать отдельный перечень закупаемых у малого бизнеса товаров

Экономика и бизнес
20 апреля, 18:55 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, апреля. /ТАСС
В Корпорации МСП пояснили, что мера расширит рынок для региональных производителей и создаст предпосылки для качества закупаемой продукции
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КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Корпорация МСП предлагает создать отдельный перечень товаров, закупка которых осуществляется крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), и отделить в этом перечне производителей от посредников. Об этом сообщила заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Корпорация выходит с инициативой, чтобы был создан отдельный перечень товаров, закупка которых осуществляется крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, и там необходимо выделить производителей", - сказала она.

С одной стороны, это расширит рынок для региональных производителей, с другой - создаст предпосылки для качества закупаемой продукции, отметила Коротченкова.

Сейчас заказчик не обязан устанавливать требования, чтобы поставку продукции осуществлял именно производитель - для него важна цена, сроки, качество продукции, пояснила Коротченкова. "Кто продукцию поставляет - непосредственно производитель или посредник - для заказчика нет такой обязанности (проверять это)", - добавила она.

Качество продукции также может быть обеспечено системой добровольной сертификации, которую создают сами заказчики, сейчас в ней участвует порядка 20 заказчиков.

"С одной стороны, это может быть барьером для участия в закупках, с другой - это будет для заказчика история, которая касается как раз проверки качества той продукции, которую он заказывает и поставляет", - отметила Коротченкова.

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