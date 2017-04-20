Газизов призывает создать реестр предприятий малого бизнеса

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Азат Газизов призывает создать всероссийский реестр предприятий малого и среднего бизнеса. По его словам, компании, включенные в реестр, смогут рассчитывать на различные преференции в сфере кредитования и продвижения на рынке.

"Необходимо выделить в отдельную отрасль малый и средний бизнес и создать всероссийский реестр малого и среднего бизнеса. Пришла пора это сделать", - сказал ТАСС Газизов на полях III Ялтинского международного экономического форума.

Поскольку малый и средний бизнес затрагивает все сферы общественной жизни, созданием реестра должны заниматься и общественные предпринимательские организации, "и общественные организации, такие как ОНФ, но точкой сборки должно быть Министерство промышленности и торговли", уточнил собеседник агентства.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.