Холдинг "Скворцово" реализует в Крыму два проекта стоимостью 2 млрд руб.

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Мясоперерабатывающий крымский холдинг "Скворцово" реализует два проекта в Симферопольском районе Республики Крым общей стоимостью почти 2 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО "МПК "Скворцово" Игорь Полищук во время Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"В рамках форума нам удалось заключить контракт по строительству комплекса по хранению 40 тыс. тонн и единовременной переработке 20 тыс. тонн зерна. Это высокотехнологичный комплекс, который обеспечит производство кормов до 20 т. в час. Объем инвестиций в строительство - 800 млн руб. Вторым нашим проектом является инвестирование в строительство животноводческого комплекса на 2,4 тыс. свиноматок, которые позволят нам выращивать порядка 100 тыс. голов свиней на забой в год. Объем инвестиций в этот проект составляет 1,068 млрд руб.", - сказал Полищук.

Начало реализации проекта по строительству животноводческого комплекса запланировано на апрель-май 2017 года. Строительство комплекса по хранению и переработке зерна начнется во втором квартале 2017 года.

МПК "Скворцово" является крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием Крыма. Производит более 100 видов копченых, вареных и сырокопченых колбас, деликатесных мясных изделий.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.