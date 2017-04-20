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Аксенов: игорная зона в Крыму с инвестициями в 8 млрд заработает в течение полутора лет

Экономика и бизнес
20 апреля, 19:06 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Власти полуострова рассчитывают в июле выйти на конкурсные процедуры по определению оператора игровой зоны
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Игорная зона в Крыму заработает в течение ближайших полутора лет, сообщил в четверг ТАСС глава региона Сергей Аксенов на полях Ялтинского международного экономического форума.

"В течение года - полутора максимум, будут осуществлены все работы <…> Предполагается большой объем инвестиций до 8 млрд руб. Инвестор российский", - сказал он.

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Аксенов отметил, что в настоящее время проект игорной зоны проходит согласования в правительстве. "Думаю, что в течение двух недель все вопросы будут согласованы, просто большое количество документов. Рассчитываем, что в июле месяце выйдем на конкурсные процедуры по определению оператора игровой зоны", - сообщил Аксенов.

23 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым. Она должна появиться на полуострове до 2019 года. Ранее Аксенов сообщал, что крупная российская компания готова инвестировать в создание игорной зоны на территории Крыма порядка 8 млрд рублей. По экспертным оценкам бюджет региона сможет получать от нее в год до 25 млрд руб. В июне 2016 года правительство Крыма определило границы будущей зоны, разместив ее на территории поселка Гаспра близ Ялты (площадь - 16,8 га).

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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