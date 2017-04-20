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General Motors обвинила власти Венесуэлы в аресте автозавода

Экономика и бизнес
20 апреля, 19:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По данным корпорации, власти Венесуэлы захватили завод и противозаконно увезли с него имущество, в том числе машины
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НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Автомобилестроительная корпорация General Motors (GM) сообщила об аресте, наложенном на ее предприятие в Венесуэле, и конфискации его имущества. GM в распространенном в четверг заявлении обещала "предпринять все возможные юридические действия" для защиты своих прав в этой стране.

"Вчера власти неожиданно захватили завод дочернего предприятия GMV (General Motors Venezolana), прекратив его работу. Кроме того, с предприятия противозаконно увезли иное имущество, в том числе машины", - уточнила корпорация.

По ее оценке, подобные действия наносят непоправимый ущерб GMV. На предприятии, расположенном в городе Валенсия на севере Венесуэлы, работают 2678 человек и выпускается продукция для 79 дилеров. Завод, однако, прекратил сборку машин еще в 2015 году и производит только запасные части.

Венесуэла охвачена масштабными антиправительственными манифестациями, в ходе которых в среду было задержано свыше 400 человек, информировала неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум". В Каракасе и других регионах состоялись массовые демонстрации сторонников и противников исполнительной власти. Только в столице, по данным местных властей, пострадали более 40 человек. По словам президента Николаса Мадуро, правоохранительные органы задержали 30 человек, которые якобы должны были участвовать в организации беспорядков.

В текущем месяце Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий главы государства и парламента, а также запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

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