Участники Ялтинского форума высоко оценили экономический потенциал Крыма

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Результаты последних трех лет наглядно свидетельствуют: воссоединение с Россией позволило Крыму приступить к последовательному и планомерному освоению того богатейшего экономического и инвестиционного потенциала, которым обладает республика. На это обстоятельство указывали многие участники открывшегося в четверг III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

В работе форума участвуют около 1,5 тыс. человек - на треть больше, чем в 2016 году. Среди них - представители крупнейших деловых организаций, зарубежные и отечественные бизнесмены и экономисты, российские чиновники, международные эксперты, в том числе около 200 представителей из почти 50 стран. С 20 по 22 апреля они обсуждают стратегию роста экономики России и Крымского полуострова, а также возможности привлечения инвестиций и развитие туризма.

ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов страны наряду с аналогичными мероприятиями в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи. Его организаторами выступают правительство Крыма и фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке администрации президента РФ. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

От минералов до мехов

Работа форума началась с презентации инвестиционного потенциала Республики Крым. Гостям представили несколько десятков инвестиционных проектов, большинство которых, по мнению инициаторов, станут реальностью уже в ближайшие год- два.

Свинокомплекс компании "Южная" в Симферопольском районе мощностью более 100 тыс. голов, строительство которого по плану начнется весной этого года, введут в эксплуатацию в начале 2018 года. Выход на проектную мощность предприятия "Велес-Крым" по хранению и переработке зерна, которое будет работать по европейским технологиям, запланирован в первом квартале 2019 года. Крым планирует через десять лет стать центром производства высококачественного меха и кожи, больше всего проектов представлено в строительной отрасли - это около десятка предложений.

"Мы рассчитываем найти на площадке форуме инвесторов для крупнейшего в Крыму проекта энергоопреснительного комплекса, который будет снабжать уникальные предприятия моногорода Красноперекопска и Армянска, где расположен химический кластер, включающий в себя единственный в России завод по производству диоксида титана, единственный в европейской части страны содовый завод и не имеющий аналогов бромный завод", - сообщил ТАСС представитель Корпорации развития Республики Крым Павел Крюков.

Представлены и новые инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства: два новых микрорайона в Симферополе, рассчитанных на проживание в общей сложности 30 тысяч человек, крупный жилой комплекс с рекреационными элементами в районе курортной Евпатории и жилой микрорайон в Севастополе.

Частные инвестиции на полтриллиона

Власти Республики Крым рассчитывают, что частные инвестиции в экономику региона к 2030 году достигнут показателя в полтриллиона рублей, сообщил на форуме министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, говоря о стратегии развития полуострова до 2030 года.

"Мы считаем, что к 2030 году объем инвестиций в основной капитал в Крыму без учета бюджетных инвестиций составит 0,5 трлн рублей", - сказал Мельников, добавив, что благоприятные условия для инвестиций должны быть созданы до 2020 года наряду со снятием инфраструктурных ограничений за счет строительства Керченского моста, федеральной трассы Таврида, которые свяжут полуостров с материком, а также развития аэропорта Симферополь.

По словам министра, в рамках свободной экономической зоны Крыма уже зарегистрировано порядка 800 резидентов, а объемы заявленных инвестиций сейчас составляют 80 млрд рублей. "Но я уверен, что это только начало, мы планируем подготовить специальный закон об инвестиционной политике в Республике Крым, чтобы инвестиционные проекты получили необходимые меры государственной поддержки", - добавил Мельников.

Помимо увеличения объемов частных инвестиций, по словам Мельникова, к 2030 году планируется, что доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте вырастет с 20% до 45%, количество высокопроизводительных рабочих мест увеличится на треть. К 2030 году планируется, что обеспеченность жильем в регионе будет соответствовать стандартам ООН, то есть 30 кв. метров на человека, тогда как сейчас обеспеченность составляет лишь половину от этой нормы. Средняя продолжительность жизни крымчан к 2030 году должна составлять 75 лет.

По словам Мельникова, программа развития Крыма является амбициозной задачей, благодаря ее реализации планируется, что регион станет одним из "экономических и социальных локомотивов среди других субъектов РФ". Основными экономическими преимуществами Крыма Мельников назвал туристическую индустрию, а также промышленность и сельское хозяйство.

СЭЗ и малый бизнес

О роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики Крыма рассказал зампред Совета министров республики Виталий Нахлупин на секции "Банковский сектор - драйвер развития экономики Крыма"

"На сегодняшний день более 80% свободной экономической зоны Республики Крым - это представители малого и микро- бизнеса. Сегодня в рамках СЭЗ зарегистрировано 823 резидента и привлечено более 80 млрд рублей, создано 586 новых предприятий и 32 тыс. рабочих мест", - сообщил он.

По словам Нухлупина, представители малого бизнеса республики сталкиваются со сложностями в получении кредитов под оборотные средства, так как на территории Крыма работает ограниченное количество российских банков и не все компании полностью перестроилось на новые стандарты отечественных банковских игроков.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов. При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Кроме того, на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Есть и проблемы, поэтому корпорация развития Республики Крым проведет ревизию заключенных в 2014-2016 годах соглашений с инвесторами, сообщил генеральный директор корпорации Олег Морозов, который отметил, что "процедура привлечения инвесторов на площадки Крыма была временной, и, к сожалению, она не дала должного эффекта".

"На территории Крыма в период с 2017 по 2020 год будут также созданы два индустриальных парка, проектно- изыскательские работы по ним уже завершены. Инвесторы в парках будут обладать льготами - на время строительства объектов с них не будет взиматься арендная плата за землю, а также к ним будут применяться те же преференции, что и в других технопарках страны", - сообщил Морозов, уточнив, что парк в Феодосии уже заполнен инвесторами на 55%, "в основном это корпорации из материковой России, которые локализуют производство".

Спортивная инфраструктура

Активность руководства Крыма и Севастополя позволит уже в самое ближайшее время создать на полуострове современную спортивную инфраструктуру и возможности для подготовки сборных команд страны, сообщила в ходе тематической секции на ЯМЭФ статс-секретарь, заместитель министра спорта Наталья Паршикова.

"С Республикой Крым связаны большие надежды в связи с подготовкой спортивных сборных команд РФ. Тут благоприятные природно-климатические условия, регион в целом благоприятен по рельефу, который подходит для многих видов спорта", - отметила она.

Главным объектом станет федеральный тренировочный центр для сборных России "Крымский" в Алуште, сообщил директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Александр Росляков. "В рамках нашей программы на сегодняшний день на реконструкцию инфраструктуры и создание новых объектов в центре предусмотрено 2,2 млрд рублей, - сказал он. - В том числе проектно-изыскательные работы, стоимость которых составит 148 млн рублей. Эти работы уже ведутся, в конце 2017 года мы ожидаем получения экспертизы, а строительно- монтажные работы начнутся в 2018 году, и в 2020 году центр "Крымский" будет создан".

Общая площадь "Крымского" составит 20 тысяч кв. м. В частности, на базе объекта будет вестись подготовка сборных команд России по легкой атлетике и плаванию. Наряду с этим, по словам Паршиковой, в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" может быть включен проект создания в Крыму федерального центра по велоспорту.

Туристические кластеры

Кластерный подход к развитию туризма в Крыму позволил увеличить туристический поток, поступления в бюджет и создать новые рабочие места, сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий, выступая на профильной туристической секции.

Он напомнил, что в Крыму с 2015 года создано шесть кластеров, два из которых находятся на восточном и четыре - на западном побережье Крыма. "Это было сделано не случайно, поскольку эти регионы наиболее перспективны для развития Крыма. Там на сегодняшний день сосредоточен наш основной потенциал пляжных территорий и там есть где развернуться бизнесу", - сказал он.

"Самое главное, что мы уже сегодня видим эффективность кластерной модели. Прежде всего, те регионы, которые вошли в кластерную систему, стали инвестиционно привлекательными. Сегодня возрастает активность бизнеса, в первую очередь местного бизнеса, что очень важно для Крыма", - отметил министр.

В целом, по словам Стрельбицкого, в развитие инфраструктуры туристических кластеров планируется вложить в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию полуострова до 2020 года более 24 млрд руб.

Кластеры создаются как для развития детского оздоровления, в частности в Евпатории, так и природных территорий, таких как озера с лечебной грязью - в Сакаха и Ленинском районах полуострова. Кроме того, будут реализованы проекты в Черноморском районе на западе Крыма и в Коктебеле под Феодосией.

Итальянцы в Крыму

Одним из заметных событий первого дня форума стало заседание секции "Бизнес-диалог Россия - Италия". Итальянская делегация на ЯМЭФ стала одной из крупнейших - в ее состав вошли около полусотни политиков, чиновников и бизнесменов, которые прибыли в Крым, чтобы обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Европа не должна игнорировать те возможности для сотрудничества, которым обладает Крым, заявил глава администрации итальянской провинции Реджо-ди-Калабри Джузеппе Раффа. Он рассказал, что впервые посетил Крым в 2014 году сразу после референдума о его воссоединении с РФ. "Тогда я действительно увидел на лицах местных жителей радость, ведь они действительно стали творцами своей судьбы", - поделился он.

"С административной точки зрения Крым действительно обладает всеми возможностями для того, чтобы налаживать экономические и культурные связи с Европой, - подчеркнул Раффа. - Крым - это свободная экономическая зона. Кто-то говорит, что налаживать подобные отношения совершено невозможно, но я считаю, что в любом случае подобное сотрудничество нельзя игнорировать".

Согласился с соотечественником депутат регионального совета итальянской области Венето от партии "Лига Севера" Стефано Вальдегамбери, который полагает, что Европейский союз, введя санкции против России, выбрал ошибочный курс.

По словам парламентария, нынешняя политика ЕС создает барьеры. "Мы же выступаем за проекты той Европы, которая может объединить народы, включая российский народ, создать огромный рынок, который простирался бы до Владивостока без каких-либо барьеров и помех, - подчеркнул он. - Это цель, которую мы ставим перед собой".

"Мы хотим полностью изменить этот ошибочный курс, который Европейский союз выбрал в отношении РФ, - сказал Вальдегамбери. - В Италии много предпринимателей, которые чрезвычайно заинтересованы в восстановлении отношений с крымскими предпринимателями, несмотря на действие санкций".

Большая программа

В общей сложности в первый день работы форума состоялось два десятка мероприятий, участники которых рассмотрели стратегию развития экономики России, а также обсудили различные аспекты собственно крымской проблематики - развитие банковского сектора, туризма, малого бизнеса, виноделия, международного сотрудничества.

Второй день будет практически полностью посвящен большому пленарному заседанию, разделенному на три тематических блока: "Мир", "Страна" и "Человек".

"Блок "Мир" будет посвящен экономической ситуации в России с точки зрения международного бизнеса. Планируется рассмотреть вопросы места России в мировой экономике, опыт взаимодействия РФ в качестве бизнес-партнера и обсудить возможности, которые открываются в России для внешних инвесторов. В блоке "Страна" участники дискуссии сосредоточатся на перспективах формирования в России инновационной экономики, соответствующей требованиям завтрашнего дня. Блок "Человек" будет посвящен социальным вопросам и сохранению природы", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Третий день на ЯМЭФ будет отведен под встречи главы Крыма Сергея Аксенова с официальными делегациями, инвесторами и представителями делового сообщества.