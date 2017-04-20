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"Абрау-Дюрсо" не исключает в будущем покупку активов в Крыму

Экономика и бизнес
20 апреля, 20:22 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
При этом бизнес-омбудсмен РФ и один из владельцев компании Борис Титов отметил, что в ближайшей перспективе таких планов нет
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Производитель шампанских и игристых вин "Абрау-Дюрсо" рассматривает возможность приобретения активов в Крыму, однако в ближайшей перспективе таких планов нет. Об этом рассказал в интервью ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума бизнес-омбудсмен Борис Титов, владеющий компанией совместно с сыном Павлом.

"Пока, насколько я знаю, никаких планов (по покупке активов в Крыму - прим. ТАСС) нет. Но я говорю только о краткосрочной перспективе. В перспективе, конечно, тут интересно. Мы все думаем, все смотрим, но пока никаких планов не выстроено, потенциально интересно", - сказал Титов.

Ранее в рамках одной из секций форума, на которой обсуждалась ситуация в отрасли виноделия и виноградарства республики Крым, Титов заявил, что среди активов компании ничего крымского сейчас нет.

"Пока мы не ваши коллеги, мы в Крыму ничего не покупали, но мы продаем часть крымских продуктов - "Новый свет" (крымское шампанское - прим. ТАСС) мы продаем в России", - рассказал Титов.

"Абрау-Дюрсо" - российский производитель шампанских и игристых вин. В состав группы входят завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо", причерноморский курорт Абрау-Дюрсо, группа компаний "Ведерниковъ" и другие. Кроме того, "Абрау-Дюрсо" реализует строительство коттеджных поселков в рамках проектов Abrau Deluxe Club и Abrau Foresthill.

Контрольный пакет (58%) акций завода "Абрау-Дюрсо" в 2006 году приобрела группа компаний SVL во главе с Борисом Титовым. В 2011 году были выкуплены оставшиеся акции у одноименного ГУП Краснодарского края.

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