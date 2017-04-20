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Власти Крыма: неудобства для туристов на время ремонта дорог будут минимальными

Экономика и бизнес
20 апреля, 20:53 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Реконструкция дорог будет разбита на два этапа. На время ремонта одной из полос вторую задействуют для движения
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ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Крымские власти постараются минимизировать неизбежные неудобства, которые будут испытывать туристы в период масштабной реконструкции существующих магистралей и строительства новых автодорог. Об этом сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков.

Проблему доставки туристов на крымские курорты во время активного дорожного строительства на полуострове подняли участники секции, посвященной развитию транспортной инфраструктуры региона.

"Мы как ответственный исполнитель по этим мероприятиям - строительству и реконструкции автодорог - этим очень озабочены… Неудобства - они будут, но мы постараемся их минимизировать", - сказал Волков.

По его словам, реконструкция существующих дорог будет разбита на два этапа. На время ремонта одной из полос вторую задействуют для движения.

Стабильный рост перевозок

Как рассказал глава Минтранса Крыма, перевозки различными видами транспорта на полуострове показывают стабильный рост. "У нас стабильный рост везде, и по аэропорту, и по морской переправе, единственное - "хромает" железная дорога из-за ограничений. От 10% до 35% везде рост показателей перевозок тем или иным транспортом, рост грузовых перевозок через порты - 12%", - уточнил Волков.

По его словам, регион рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов перевозок всеми видами транспорта с началом активного строительства. "С этого года у нас заканчивается много инфраструктурных объектов в части проектирования, переходим в фазу активного строительства, поэтому нагрузка на железную дорогу возрастает резко, в том числе и на порты и на авиацию. Мы рассчитываем на доставку спецгрузов", - отметил он.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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