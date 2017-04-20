Власти Крыма заключили соглашение о создании птицеводческого комплекса на 8,54 млрд рублей

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство республики Крым в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключило с Черноморской агропромышленной компанией (структура международной инвестиционной группы GDP Investment Group) инвестиционное соглашение о создании на северо-востоке полуострова птицеводческого комплекса. Его подписали глава Крыма Сергей Аксенов и генеральный директор Черноморской агропромышленной компании Валентин Гребенюк, сообщает пресс-служба форума.

"Объем инвестиций в птицеводческий комплекс составит 8,54 млрд рублей. Весной 2018 года инвестор планирует запустить в работу первую линию птицефабрики мощностью 25,5 тысячи тонн мяса бройлера в год. На следующем этапе планируется запуск второй линии аналогичной производственной мощности", - говорится в сообщении.

Собственные средства инвестора составят 30% от суммы ожидаемых инвестиций, остальные финансовые ресурсы инвестор планирует взять в кредит.

Срок окупаемости проекта составит ориентировочно 10-11 лет. Отмечается, что в дальнейшем птицеводческий комплекс станет частью многопрофильного Черноморского мясного кластера, в рамках которого планируется наладить производство курятины, свинины, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов глубокой переработки. Планируется создание 1,3 тыс. рабочих мест.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.