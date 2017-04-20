Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Крыма заключили соглашение о создании птицеводческого комплекса на 8,54 млрд рублей

Экономика и бизнес
20 апреля, 21:57 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Первую птицефабрику инвестор планирует запустить в работу весной 2018 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство республики Крым в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключило с Черноморской агропромышленной компанией (структура международной инвестиционной группы GDP Investment Group) инвестиционное соглашение о создании на северо-востоке полуострова птицеводческого комплекса. Его подписали глава Крыма Сергей Аксенов и генеральный директор Черноморской агропромышленной компании Валентин Гребенюк, сообщает пресс-служба форума.

"Объем инвестиций в птицеводческий комплекс составит 8,54 млрд рублей. Весной 2018 года инвестор планирует запустить в работу первую линию птицефабрики мощностью 25,5 тысячи тонн мяса бройлера в год. На следующем этапе планируется запуск второй линии аналогичной производственной мощности", - говорится в сообщении.

Собственные средства инвестора составят 30% от суммы ожидаемых инвестиций, остальные финансовые ресурсы инвестор планирует взять в кредит.

Срок окупаемости проекта составит ориентировочно 10-11 лет. Отмечается, что в дальнейшем птицеводческий комплекс станет частью многопрофильного Черноморского мясного кластера, в рамках которого планируется наладить производство курятины, свинины, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов глубокой переработки. Планируется создание 1,3 тыс. рабочих мест.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
3
СМИ: протестующие в Киеве потребовали завести на Порошенко уголовное дело
4
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
5
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
6
Путин: преемника главе государства может выбрать только народ
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама