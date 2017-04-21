Медведев в Мурманске обсудит развитие транспорта на севере России и осмотрит ледокол

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет рабочий день в Мурманске, где соберет совещание, просвещенное крупным проектам развития транспортной инфраструктуры севера РФ. Как сообщила пресс-служба правительства, также в программе главы кабинета министров - осмотр акватории порта и инфраструктурных объектов Мурманского транспортного узла, морского вокзала города и ледокола "Новороссийск".
Мурманский транспортный узел - крупнейший у северных берегов России. Порт Мурманск - самый северный из незамерзающих портов России, крупнейший в мире порт, расположенный за Северным полярным кругом. Большие глубины на подходных фарватерах, протяженность которых составляет 22 мили, обеспечивают доступность порта для современных судов. Порт естественным образом защищен от ветровых воздействий и волнений на море и не требует сооружения дополнительных заграждений.
"Новороссийск" - новейший российский ледокол, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на Выборгском судостроительном заводе в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard. Он был готов в конце 2016 года, а в феврале 2017 вернулся в Мурманск из первого арктического рейса, доставив на остров Земля Александры свыше 160 тонн грузов. Также "Новороссийск" успешно провел к острову сквозь льды пассажирский теплоход "Клавдия Еланская" с 200 пассажирами. На время мартовского международного арктического форум "Арктика - территория диалога" "Новороссийск" заходил в Архангельск, где был частью экспозиции техники и использовался как гостиница.
Два дизель-электрических ледокола такой же серии - "Владивосток" и "Мурманск" - уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне. "Новороссийск" также планируется использовать в акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период.