Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев в Мурманске обсудит развитие транспорта на севере России и осмотрит ледокол

Экономика и бизнес
21 апреля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Мурманский транспортный узел - крупнейший у северных берегов России
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет  рабочий день в Мурманске, где соберет совещание, просвещенное крупным проектам развития транспортной инфраструктуры севера РФ. Как сообщила пресс-служба правительства, также в программе главы кабинета министров - осмотр акватории порта и инфраструктурных объектов Мурманского транспортного узла, морского вокзала города и ледокола "Новороссийск".

Мурманский транспортный узел - крупнейший у северных берегов России. Порт Мурманск - самый северный из незамерзающих портов России, крупнейший в мире порт, расположенный за Северным полярным кругом. Большие глубины на подходных фарватерах, протяженность которых составляет 22 мили, обеспечивают доступность порта для современных судов. Порт естественным образом защищен от ветровых воздействий и волнений на море и не требует сооружения дополнительных заграждений.

"Новороссийск" - новейший российский ледокол, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России на Выборгском судостроительном заводе в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard. Он был готов в конце 2016 года, а в феврале 2017 вернулся в Мурманск из первого арктического рейса, доставив на остров Земля Александры свыше 160 тонн грузов. Также "Новороссийск" успешно провел к острову сквозь льды пассажирский теплоход "Клавдия Еланская" с 200 пассажирами. На время мартовского международного арктического форум "Арктика - территория диалога" "Новороссийск" заходил в Архангельск, где был частью экспозиции техники и использовался как гостиница.

Два дизель-электрических ледокола такой же серии - "Владивосток" и "Мурманск" - уже работают в акватории Балтийского моря и в Арктическом бассейне. "Новороссийск" также планируется использовать в акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
2
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
7
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
Темы дня
Загрузка...
Реклама