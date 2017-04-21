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Турция надеется на "позитивные сдвиги" в разрешении торгового кризиса с РФ

Экономика и бизнес
21 апреля, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи надеется на "позитивные сдвиги" в разрешении торгового кризиса с Россией. Об этом сообщило  Anadolu.

"Действующие ограничения... идут вразрез с позицией лидеров двух стран и позитивным политическим диалогом. Верю, что в ближайшее время наметятся заметные сдвиги в вопросе преодоления трудностей", - заявил он.

Зейбекчи приветствовал слова министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, который ранее выразил надежду на нормализацию отношений двух стран.

Кроме того, он прокомментировал высказывания российского министра, назвавшего введение Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло "ударом в спину". "Вероятно, слова Ткачева являются результатом неправильного перевода, - считает турецкий министр. - Что касается "ножа в спину", то еще неизвестно, кто вправе озвучивать подобные заявления".

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным Минсельхоза России, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну (при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну).

Такие меры Турция предприняла в ответ на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, отмечал ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника, томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка). В марте правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турецкой Республики. В октябре 2016 года Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).

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