Минобрнауки предложит 60 вузам создать центры инноваций и социального развития

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ определит перечень университетов, которым предложат создать на своих площадках центры инновационно-технического и социального развития. Об этом сообщила заместитель министра Людмила Огородова, выступая на Красноярском экономическом форуме.
"К июню мы должны организационно сложить модель, объявить ее и пригласить университеты в эту историю. Для этого необходимо определить перечень университетов, которые отвечают требованиям территориального развития", - сказала Огородова. Она уточнила, что в перечень войдут 60 вузов. Им предложат создать либо центр инновационного и технологического развития, либо центр социального развития, либо оба варианта.
При составлении списка организаторы будут ориентироваться на мониторинг эффективности вузов. Для этого из него выделят ряд приоритетных показателей. Предстоит определить и перечень вариативных показателей, который предложат вузам.
Для создания центра инновационного и технологического развития университет, по словам Огородовой, должен иметь в своей инфраструктуре технопарк, инжиниринговый центр или бизнес-инкубатор. "Половина университетов такие инфраструктуры имеют, а значит имеют и модели управления, команды, на которые можно ставить общие, более глобальные для территории задачи", - уточнила замминистра.
Огородова подчеркнула, что для создателей центров важно, чтобы они имели отношение к региональным кластерам, к особым экономическим зонам.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.