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Минобрнауки предложит 60 вузам создать центры инноваций и социального развития

Экономика и бизнес
21 апреля, 6:04 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
При составлении списка организаторы будут ориентироваться на мониторинг эффективности вузов
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ определит перечень университетов, которым предложат создать на своих площадках центры инновационно-технического и социального развития. Об этом сообщила  заместитель министра Людмила Огородова, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"К июню мы должны организационно сложить модель, объявить ее и пригласить университеты в эту историю. Для этого необходимо определить перечень университетов, которые отвечают требованиям территориального развития", - сказала Огородова. Она уточнила, что в перечень войдут 60 вузов. Им предложат создать либо центр инновационного и технологического развития, либо центр социального развития, либо оба варианта.

При составлении списка организаторы будут ориентироваться на мониторинг эффективности вузов. Для этого из него выделят ряд приоритетных показателей. Предстоит определить и перечень вариативных показателей, который предложат вузам.

Для создания центра инновационного и технологического развития университет, по словам Огородовой, должен иметь в своей инфраструктуре технопарк, инжиниринговый центр или бизнес-инкубатор. "Половина университетов такие инфраструктуры имеют, а значит имеют и модели управления, команды, на которые можно ставить общие, более глобальные для территории задачи", - уточнила замминистра.

Огородова подчеркнула, что для создателей центров важно, чтобы они имели отношение к региональным кластерам, к особым экономическим зонам.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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