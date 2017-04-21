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Кудрин считает, что госкомпаний не должно быть ни в сфере добыче, ни в финансах

Экономика и бизнес
21 апреля, 7:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Экс-глава Минфина также напомнил, что западные санкции отрицательно влияют на экономику России
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Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин

© Денис Вышинский/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Одной из крупнейших структурных проблем российской экономики является значительное присутствие государства, заявил глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме.

"В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании - от добычи до финансов. Где, кстати, не должно быть вообще государственных компаний - ни в добыче, ни в финансах, в перспективе", - сказал он.

По данным Кудрина, сейчас в энергетике 70% выручки составляет выручка госкомпаний, в финансах - 46%. "Надеюсь, что лет через шесть - семь будет 15-20%", - добавил он.

По мнению главы ЦСР, доля госкомпаний должна быть существенно снижена во всех отраслях, не связанных с обороной и безопасностью.

Низкие темпы роста экономики в значительной степени лежат в ответственности госсектора, который недостаточно эффективен, заявил Кудрин и назвал политику госкомпаний во внедрении технологических инноваций "очень вялой".

"Госкомпании иначе мотивированы, иначе стимулированы по росту производительности", - заключил он.

Кудрин также напомнил, что западные санкции в отношении России отрицательно влияют на экономику страны.

"Санкции тоже очень чувствительны, и несут скорее отрицательный эффект для российской экономики, чем положительный. Мы слышим часто, вот пусть санкции еще продолжатся. Понятно, что мы должны очень принципиально вести себя в международных отношениях, но нужно объективно оценивать влияние санкций - оно отрицательно", - сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.

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Темы
Санкции в отношении России Красноярский экономический форум – 2017
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
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