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Хабаровский край представит собственную экспозицию на ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
21 апреля, 7:50 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
В частности, на будет представлена информация о привлечении инвестиций на площадки ТОР и свободного порта, также будет создана интерактивная зона для желающих получить "дальневосточный гектар"
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ХАБАРОВСК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский край станет единственным дальневосточным регионом, который представит собственную экспозицию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Об этом сообщил журналистам глава региона Вячеслав Шпорт.

"Петербургский форум вот уже несколько лет подряд остается для Хабаровского края важной и эффективной площадкой. Именно в Санкт-Петербурге проходило немало деловых переговоров, которые впоследствии вылились в конкретные проекты на территории региона", - сказал губернатор, который возглавит делегацию региона на форуме в Санкт-Петербурге.

В качестве примера Шпорт привел проект строительства тепличного комплекса японской корпорацией JGC в ТОР "Хабаровск". "В 2013 году мы впервые на площадке в Санкт-Петербурге встретились с президентом японской корпорации JGC Есихирой Сигэхисой. Обсудили проект строительства тепличного комплекса, после чего за достаточно короткий срок компания при нашей поддержке реализовала этот проект в ТОР. А в этом году начнется строительство второй очереди комплекса", - добавил глава региона.

По словам Шпорта, на выставочном стенде региона будет представлена информация о результатах привлечения инвестиций на площадки территорий опережающего развития и свободного порта. В рамках экспозиции будет создана интерактивная зона для желающих получить "дальневосточный гектар".

На площадках форума будут представлены крупнейшие проекты лесной, угольной и рыбной промышленности региона.

Петербургский международный экономический форум состоится 1-3 июня 2017 г. В этом году его мероприятия будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".

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Темы
ПМЭФ-2017 "Дальневосточный гектар" Развитие Дальнего Востока
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Россия
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Шпорт, Вячеслав Иванович
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