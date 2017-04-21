Решетников: глобальные стратегии развития надо локализовать с учетом нужд регионов

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Федеральные стратегии развития и дорожные карты необходимо локализовывать с учетом потребностей регионов и муниципалитетов. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

"Здесь важно, наверное, не просто писать крупные большие стратегии и заниматься стратегическим планированием. Очень важно реализовывать локальные шаги и локальные улучшения. Мой призыв к коллегам на федеральном уровне: помимо того, чтобы рисовать, прорабатывать глобальные дорожные карты, не забывать о тех шагах, которые надо делать каждый день. Надо их просто сделать", - сказал он.

Решетников добавил, что необходимо в целом повышать гибкость на региональном уровне.

"Мы очень много говорим о передаче полномочий, очень много в законодательном плане сделано, но один пример приведу. У нас в 2014 году приняты строительные нормы и правила, которые предписывают в каждом учреждении образования, в каждом садике, в каждой школе в случае, если оно выше двух этажей, ставить лифты, у нас на селе построено куча зданий с лифтами, где по 10 лет ни одного инвалида не было, но объекты такие стоят. К чему это приводит: мы тратим деньги на капитальные расходы, а потому руководители школ запирают все это, снимают с обслуживания, потому что если это обсуживать, это золотое", - пояснил врио губернатора.

Он также отметил, что стратегии и методы управления федерального уровня в целом применимы и на региональном уровне. "Надо сказать, что технологии управления и методы управления в целом применимы в сфере управления налогами, закупками, бюджетными процессами, налогами, тарифами и так далее. Все эти вопросы и все эти технологии применимы, и все это можно и нужно реализовывать", - уточнил Решетников.

Долгосрочные отношения

По его мнению, сейчас существует большой запрос на долгосрочную определенность.

"Как только все поверили в снижение инфляции, появился запрос на иные фундаментальные параметры. Например, на стоимость электрической энергии. У нас на рынке мощностей произошел, допустим, скачок. Если сравнить март этого года и ноябрь прошлого года: на 30% стоимость мощностей подпрыгнула. <...>Да, Минэнерго с антимонопольной службой дает разъяснения, что это временный скачок, но в любом случае нервозность тех же сельхозпроизводителей очень большая, потому что на каждой встрече эти вопросы поднимаются", - сказал он.

Такая же ситуация, по его словам, обстоит с субсидиями. "Весь наш механизм субсидирования по стратегии 2020, все заперто в рамках одного года, хотя пакет в принципе трехлетний. Лимиты можно довести до трех лет, надо выстраивать более долгосрочные отношения. Потому что заходит инвестор в проект на одних условиях, через год ситуация может измениться", - пояснил врио губернатора, отметив, что то же самое касается и промышленного производства.

"Надо в отношениях с тем же самым ТЭКом переходить на долгосрочные контракты, чтобы предприятия понимали свою загрузку", - сказал Решетников.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.