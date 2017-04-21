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Для развития транспортной инфраструктуры в Заполярье реконструируют два аэропорта

Экономика и бизнес
21 апреля, 9:36 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, апреля. /ТАСС
Власти региона планируют реконструкцию международного аэропорта Мурманск и аэропорта Хибины, обеспечивающего перевозки центральной и южной части Мурманской области
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Реконструкция двух действующих аэропортов Мурманской области станет одним из главных шагов в развитии транспортной инфраструктуры региона. Как сообщили ТАСС в региональном правительстве, эти мероприятия запланированы в рамках развития транспортно-логистический кластера.

"В целях развития инфраструктуры для обеспечения современных требований обслуживания авиаперевозок Кольской опорной зоны планируется реконструкция аэропортов Мурманск и Хибины", - сказали в правительстве.

Вложения в полеты

В первую очередь значение имеет реконструкция международного аэропорта Мурманск. Здесь планируется модернизация аэродромной инфраструктуры за счет средств как федерального бюджета, так и за счет частных инвестиций.

Как ранее сообщали в аэропорту Мурманск, инвестиции компании-владельца в модернизацию в ближайшие 5 лет составят около 280 млн рублей. В первую очередь средства будут вложены в парк специальной техники.

В целях обслуживания возрастающего пассажиро- и грузопотока через аэропорт Хибины в Апатитах, обеспечивающего авиационные перевозки центральной и южной части Мурманской области, а также горнолыжного курорта "Хибины", в 2017-2020 годах планируется реконструкция аэровокзала и объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе международного терминала, инженерных сооружений, обновление техники и оборудования.

Транспортный узел

Помимо модернизации инфраструктуры авиасообщения, в Заполярье идет развитие и других транспортных сфер. Крупнейшим логистическим проектом Заполярья является создание Мурманского транспортного узла, начатое несколько лет назад. Он предусматривает организацию круглогодично действующего глубоководного морского центра по переработке наливных (нефть и нефтепродукты, сжиженный газ) и навалочных (уголь, удобрения, железорудные и другие концентраты) грузов, крупнотоннажных контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути. Планируется, что он будет интегрирован в международные транспортные коридоры "Север - Юг" и "Запад - Восток".

Также задачами проекта являются развитие инфраструктуры и производственных мощностей для сервисного обслуживания мореплавания по трассам Северного морского пути и развитие пассажирской инфраструктуры воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Данным проектом, кроме создания новой и развития имеющейся транспортной инфраструктуры, предусматривается строительство угольного и нефтяного терминалов на западном берегу Кольского залива, контейнерного терминала на Восточном берегу. Строительство угольного терминала синхронизировано с созданием в рамках федеральной программы железнодорожной инфраструктуры общего пользования на западном берегу Кольского залива и позволит создать условия для переноса перевалки пылящих грузов с восточного берега, где расположены жилые районы Мурманска. Строительство в Кольском заливе нефтеперегрузочного комплекса общего пользования будет способствовать замещению вывоза за рубеж сырой нефти нефтепродуктами с более высокой добавленной стоимостью. Возведение контейнерного терминала на восточном берегу Кольского залива необходимо для развития транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути.

"Реконструкция действующих и создание новых объектов портовой инфраструктуры приведет к увеличению пропускной способности порта и обеспечит рост грузооборота к 2025 году до 70 млн тонн в год", - сказали в региональном правительстве.

Обновленный морской вокзал

Еще одной важной составляющей Мурманского транспортного узла стали реконструированные морской вокзал Мурманска и пирс дальних линий. Пирс дальних линий был введен в эксплуатацию в январе 2015 года. В результате реконструкции его длина увеличилась на 59 м и составила 206,6 м, ширина - 19,6 м, что на 6 метров шире прежнего, к пирсу теперь могут швартоваться пассажирские суда длиной более 180 м, шириной 25 м и осадкой почти 6 м. Стоимость работ составила 746,755 млн рублей

Морвокзал был открыт в рамках празднования 100-летнего юбилея города в октябре 2016 года. В результате реконструкции здания общая площадь его помещений увеличивается в два раза - до 3 тыс. 462 кв. м. Общая стоимость реконструкции морвокзала - 461,23 млн рублей. Власти региона уже озвучивали планы по увеличению потока туристов на круизных лайнерах.

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