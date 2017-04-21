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Глава Минэнерго РФ провел переговоры с более чем 30 бизнесменами Японии

Экономика и бизнес
21 апреля, 9:21 UTC+3 ТОКИО 21, апреля. /ТАСС
Россия и Япония обсуждают создание СП по производству энергооборудования, сообщил Александр Новак
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ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак провел переговоры с более чем 30 представителями компаний Японии, в том числе с Mitsui, Mitsubishi, Marubeni. Об этом сам министр сообщил журналистам.

"Здесь большое количество компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией, компаниями в области энергетики. Здесь присутствует более 30 представителей компаний - Mitsui, Mitsubishi и ряд других", - сказал он и добавил, что еще встретился и главой Marubeni.

По его словам, обсуждались совместные проекты, а также создание условий для привлечения японских инвестиций в Россию.

Россия и Япония изучают возможность создания совместных предприятий по производству энергетического оборудования, сообщил Новак.

"(Обсуждали) создание совместных предприятий по производству энергетического оборудования", - сказал он.

Новак также сообщил, что Япония интересуется проектами с Россией по глубокой переработке углеводородов, а также в области электроэнергии, в том числе возобновляемой.

"Интересовались проектами - глубокой переработкой углеводородов, сотрудничество в области электроэнергии, строительство возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Россия и Япония проведут 21 апреля третье по счету заседание консультационного энергетического совета, в котором принимет участие глава Минэнерго РФ Александр Новак и японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие сотрудничества на российском направлении.

В настоящее время Россия и Япония ведут переговоры по ряду совместных проектов в области энергетики. Обсуждается строительство газопровода от Сахалина до Токийского залива, возведение энергомоста Сахалин - Хоккайдо, японская сторона интересуется участием в нефтяных и газовых проектах на территории РФ, а также выступает за увеличение поставок энергоресурсов из России.

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