Межведомственные консультации РФ и Турции по торговым вопросам пройдут в течение недели

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Межведомственные консультации между Россией и Турцией по торговым вопросам пройдут в течение недели, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В течение недели будут межведомственные консультации, потом мы с моим коллегой состыкуемся и подведем итог. Надеюсь, что найдем точку равновесия", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения дальнейших консультаций с турецкой стороной по вопросам торгового сотрудничества.