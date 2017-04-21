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Межведомственные консультации РФ и Турции по торговым вопросам пройдут в течение недели

Экономика и бизнес
21 апреля, 9:24 UTC+3
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил надежду, что удасться найти точку равновесия
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Межведомственные консультации между Россией и Турцией по торговым вопросам пройдут в течение недели, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В течение недели будут межведомственные консультации, потом мы с моим коллегой состыкуемся и подведем итог. Надеюсь, что найдем точку равновесия", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения дальнейших консультаций с турецкой стороной по вопросам торгового сотрудничества.

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Российско-турецкие отношения Красноярский экономический форум – 2017
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