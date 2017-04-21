Орешкин: главное изменение в экономике с 2016 г. - переход к росту

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Основные изменения в экономике с 2016 г. связаны с тем, что сейчас обсуждается не препятствование ее падению, а повышение роста. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Что самое главное изменилось (с прошлого года - прим. ред.) - экономика начала расти, то есть мы вошли в новую фазу экономической роста. То есть мы уже не говорим о том, что надо бороться с падением выпусков, падением доходов, мы говорим о том, как сделать рост более сильным и более устойчивым", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, какие изменения наблюдаются в экономике с прошедшего года.
Пересмотренный базовый вариант прогноза стал значительно оптимистичнее предшествующей оценки. Так, рост ВВП-2017 прогнозируется на уровне 2% против 0,6% ранее, а инфляция на уровне 3,8% против 4%. Те же показатели на 2017 г. заложены и в целевой сценарий, однако дальше начинаются расхождения между ними, которые с каждым новым годом прогноза становятся все значительнее. Так, согласно целевому прогнозу в 2020 г. рост экономики составит 3,1% против 1,5% по базовому, рост инвестиций ускорится до 9,8% против 2,1%, а заработной платы - до 2,5% против 1,3%.