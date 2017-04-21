Технополис "Москва" будет привлекать женщин к инновационному бизнесу

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Технополис "Москва" (технопарк на территории АЗЛК, рядом с метро Текстильщики) планирует привлекать и поддерживать женщин-предпринимательниц в сфере высоких технологий. Об этом сообщила заместитель гендиректора по развитию технополиса Анна Горбатова.

"На сегодняшний день у нас в технополисе есть 65 резидентов, среди них одна женщина - это владелица компании "Ортомода" Галина Волкова. Это говорит о том, что у женщин наблюдается потенциал в инновационном бизнесе, мы планируем и дальше привлекать женщин-предпринимательниц к высокотехнологичному бизнесу", - сказала Горбатова на бизнес-завтраке "Женское лидерство: стереотипы и реальность" в рамках работы Ялтинского международного форма.

Технополис "Москва" - это специализированная территория для развития инновационного производства в столице, созданная под управлением государственного унитарного предприятия "Стройэкспром". Развитие технополиса курирует Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы. Проект реализуется под личным контролем мэра города Сергея Собянина.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты от западных санкций иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.