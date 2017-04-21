Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму планируют построить маслозавод стоимостью 1,6 млрд рублей

Экономика и бизнес
21 апреля, 11:19 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Проект является социально значимым, завод предполагается построить за два года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Маслоэкстракционный завод по производству растительных масел из семян подсолнечника, рапса, сои и льна планируется построить в Нижнегорском районе Крыма, говорится в материалах, представленных на Ялтинском международном форуме.

"Инициатором инвестиционного проекта выступила компания "Крымские инновационные технологии", предполагаемый объем инвестиций составит 1,6 млрд руб. Завод предполагается построить за два года. Объем переработки составит 100 тыс. т семян в год", - говорится в материалах.

Отмечается, что проект является социально значимым. "На этапах строительства и эксплуатации завода планируется создание около 200 рабочих мест. Отчисления в бюджеты всех уровней составят 2,7 млрд руб.", - говорится в материалах.

Завод также будет производить кормовые добавки, корм и брикеты из шелухи для использования в виде топлива.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
4
Зюганов потребовал Совбез РФ рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Эрдоган 3 мая планирует посетить РФ и встретиться с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама