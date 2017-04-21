В Крыму планируют построить маслозавод стоимостью 1,6 млрд рублей

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Маслоэкстракционный завод по производству растительных масел из семян подсолнечника, рапса, сои и льна планируется построить в Нижнегорском районе Крыма, говорится в материалах, представленных на Ялтинском международном форуме.

"Инициатором инвестиционного проекта выступила компания "Крымские инновационные технологии", предполагаемый объем инвестиций составит 1,6 млрд руб. Завод предполагается построить за два года. Объем переработки составит 100 тыс. т семян в год", - говорится в материалах.

Отмечается, что проект является социально значимым. "На этапах строительства и эксплуатации завода планируется создание около 200 рабочих мест. Отчисления в бюджеты всех уровней составят 2,7 млрд руб.", - говорится в материалах.

Завод также будет производить кормовые добавки, корм и брикеты из шелухи для использования в виде топлива.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.