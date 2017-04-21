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На благоустройство арктического поселка Тухард выделят 300 млн рублей

Экономика и бизнес
21 апреля, 10:42 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Благоустройство будет происходить за счет средств бюджета Таймырского района, Енисейского объединенного банка и компании "Норникель"
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в благоустройство аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка, сообщил ТАСС глава Таймыра Сергей Ткаченко в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017).

"Порядка 100 млн рублей выделяет "Норильский никель" для строительства жилого фонда, такая же сумма будет выделена из бюджета района для создания социальной инфраструктуры, также около 100 млн рублей выделит банк на объекты коммунальной инфраструктуры", - сказал Ткаченко.

Соглашение о благоустройстве поселка было подписано в рамках КЭФ-2017. Как отметила на церемонии подписания вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных, это яркий пример государственно-частного партнерства, когда эффективное взаимодействие бизнеса и власти может принести видимый результат.

Практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра. Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.

В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек.

Красноярский экономический форум открылся 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Арктика сегодня Красноярский экономический форум – 2017
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