Корпорация МСП выдала более 6,5 млрд рублей гарантий женщинам-предпринимателям

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) с декабря 2015 года выдала более 6,5 млрд рублей гарантий и поручительств женщинам-предпринимателям. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя организации Светлана Кузнецова на бизнес-завтраке "Женское лидерство: Стереотипы и реальность" в рамках работы Ялтинского международного форума.

"Более 1 тыс. "женских" предприятий воспользовались гарантиями и поручительствами корпорации МСП на сумму в 6,5 млрд рублей с декабря 2015 года", - сказала она.

По словам Кузнецовой, корпорация активно развивает специализированные инструменты поддержки для женщин-предпринимателей.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.