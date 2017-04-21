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Правительство РФ определило объем льготной нефти на Куюмбинском месторождении "Роснефти"

Экономика и бизнес
21 апреля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Объем установлен в размере 28,984 млн т
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ определило объем льготной нефти на Куюмбинском месторождении "Роснефти" в Красноярском крае. Таким образом, теперь это месторождение будет пользоваться льготной пошлиной на экспорт нефти, следует из распоряжения правительства.

Согласно документу, в перечне месторождений указано количество нефти, которое может быть вывезено с применением особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин. В отношении Куюмбинского месторождения этот объем установлен в размере 28,984 млн т, Марковского месторождения - 851 тыс. т, Ичединского месторождения - 10,982 млн т. Для Колвинского месторождения ННК объем определен в 3,569 млн т.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

В марте нефть Куюмбинского месторождения начала поступать на объекты перекачки системы магистрального нефтепровода "Куюмба - Тайшет", введенного в январе. Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет" соединяет Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения с нефтеперекачивающей станцией в Тайшете и далее с нефтепроводом "Восточная Сибирь - Тихий океан".

"Славнефть-Красноярскнефтегаз", дочернее общество "Славнефти", ведет разработку Куюмбинского месторождения, расположенного в Эвенкийском районе Красноярского края. "Славнефть" на паритетных условиях контролируется компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть". В настоящее время оперативное управление проектом осуществляет "Роснефть".

На начальном этапе эксплуатации в 2017 года на месторождении планировалось добыть в общей сложности 295 тыс. т нефти. Предполагается, что в дальнейшем по мере ввода в разработку новых залежей Куюмбинского и других лицензионных участков ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" ежегодный объем нефтедобычи будет планомерно расти и на пике достигнет 10,8 млн т в 2029 году.

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