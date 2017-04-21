Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор: Кубань тратит на подготовку к курортному сезону в 3 раза больше, чем получает

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:28 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
По словам Кондратьева, на Сочи в год выделяется 7 млрд руб., при этом все Черноморские курорты получают порядка 6 млрд
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край на подготовку к курортному сезону тратит в три раза больше средств, чем получает от отдыхающих туристов. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы тратим в три раза больше на подготовку к курортному сезону, чем получаем. Мы можем дожить до того, что инфраструктура "навернется", а отдыхать будет негде", - отметил он.

По словам Кондратьева, только на один город Сочи в год выделяется 7 млрд руб., тогда как все Черноморские курорты получают за год порядка 6 млрд. "Зарабатывают все, кроме тех, кто тратит на курортную инфраструктуру", - резюмировал губернатор.

III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
В РФ разрешат не оплачивать коммуналку, если УК не разместит сведения в инфосистеме ЖКХ
4
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
5
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
6
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама