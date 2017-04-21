Губернатор: Кубань тратит на подготовку к курортному сезону в 3 раза больше, чем получает

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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край на подготовку к курортному сезону тратит в три раза больше средств, чем получает от отдыхающих туристов. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Мы тратим в три раза больше на подготовку к курортному сезону, чем получаем. Мы можем дожить до того, что инфраструктура "навернется", а отдыхать будет негде", - отметил он.
По словам Кондратьева, только на один город Сочи в год выделяется 7 млрд руб., тогда как все Черноморские курорты получают за год порядка 6 млрд. "Зарабатывают все, кроме тех, кто тратит на курортную инфраструктуру", - резюмировал губернатор.
III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.