РЖД рассчитывают совместно с Минкомсвязи решить проблему с качеством интернета в поездах

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) рассчитывают при помощи Минкомсвязи РФ решить вопрос с обеспечением устойчивой сети Wi-Fi в поездах и на вокзалах, сообщил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин в ходе дискуссии на Красноярском экономическом форуме.
"Мы начали большой проект "Инновационная мобильность", который включает <….> построение бесшовной интегрированной Wi-Fi-сети на вокзалах и поездах. Здесь для нас есть очень большая проблема - качество сигнала, которое мы получаем, поскольку далеко не везде сотовые операторы такую возможность дают и, честно говоря, не особо заинтересованы, чтобы ее дать, поскольку экономически есть определенные вопросы", - сказал он, не уточнив при этом, о каких именно вопросах идет речь.
"Поэтому здесь мы рассчитываем на содействие Минкомсвязи, чтобы совместно проблему решить", - добавил Чаркин.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.