МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Новатэк" планирует сохранить полку добычи углеводородов в 2017 году на текущем уровне. Об этом сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Мы сейчас ведем много переговоров, рассматриваем возможности кроме создания дополнительной ресурсной базы под наш проект "Ямал СПГ", также и дополнительной ресурсной базы в регионе нашей существующей инфрастурктуры. Я имею ввиду Уренгой, и в этом регионе увеличение возможностей нашей добычи. Думаю, что до конца этого года мы сумеем сформулировать и сформировать эту ресурсную базу, которая позволит нам поддерживать полку в существующем регионе добычи для сохранения нашей доли на внутреннем рынке газа", - сказал он.

Он также отметил, что компания сохраняет планы по запуску "Ямал СПГ" до конца года. "Невозможно указать какие- то точные даты и сроки. Это же громадные работы по отладке и пусконаладке", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли введение проекта в эксплуатацию в октябре этого года. "Я уверен, что до конца года введем", - резюмировал он.

Завод "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т СПГ в год планируется запустить в 2017 г. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд. Акционеры "Ямал СПГ" - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд "Шелкового пути" (9,9%). Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ. В ноябре 2016 г. глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что строительство первой линии завода завершено уже на 85%, плановый ввод первой линии ожидается в конце 2017 г.

Инвестиции в СПГ-проекты

"Новатэк" рассматривает возможность инвестиций в СПГ-проекты в глобальном масштабе, сообщил Михельсон.

"Мы заинтересованы в инвестициях в рынок СПГ (сжиженный природный газ - прим. ред.). У создан хороший портфель продаж газа на внутреннем рынке, также мы бы хотели иметь гарантированный портфель на СПГ-рынке. В Европе мы присутствуем, вы знаете. Покупаем и продаем где то около 3 миллиардов кубов трубопроводного газа. И конечно, мы заинтересованы в бункеровочном бизнесе, бизнесе заправок большегрузного транспорта", - сказал он.

В частности, "Новатэк" обсуждает инвестиции в СПГ-проекты с "Криогаз", кроме того, рассматривает Saipem и General Electric в качестве партнеров своих СПГ-проектов.

"Они рассматриваются как потенциальные партнеры для реализации этих проектов. С Saipem ведутся конкретные переговоры. У меня есть какая-то уверенность, что они займут значительную долю в работе будущих проектов", - сказал глава компании. Михельсон также отметил, что компания немного отложила подписание контракта на стадию Feed (предпроектные изыскания, разработка проекта, оценка затрат и времени реализации - ред.) с консорциумом, 50% плюс одна акция в котором принадлежит НИПИгаз. "Для нас это важный документ. Мы хотим построить Кольскую верфь и называем ее между собой заводом по строительству заводов. И нам очень важно иметь не просто инжиниринговую компанию, а мы хотели иметь партнера в их лице. Поэтому мы чуть-чуть задерживаем подписание окончательное всех этих документов, так как обсуждаем их участие как партнера", - сообщил он журналистам. При этом глава "Новатэка" отметил, что речь идет об идеологическом, а не финансовом партнерстве. Как сообщалось ранее, "Новатэк" инвестирует более 25 млрд рублей в создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области. Строительство будет вестись в рамках проекта "Арктик СПГ-2" по освоению месторождений Гыдана. Возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений планируется завершить к 2020 году. Сейчас проект находится в прединвестиционной фазе. Его осуществлением занимается созданное компанией "Новатэк" на территории Мурманской области дочернее предприятие "Кольская верфь".