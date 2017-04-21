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Эксперт: субсидии регионам должны рассчитываться для большей эффективности на три года

Экономика и бизнес
21 апреля, 13:50 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов также считает, что с региональных властей необходимо снимать часть нагрузки в виде отчетов
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Субсидии, выделяемые регионам из разных Федеральных целевых программ, должны рассчитываться на три года для большей эффективности, сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов.

"Субсидии должны быть большими, трехлетними, с правом ежегодной корректировки", - сказал Федотов, выступая на Красноярском экономическом форуме по теме "Новая региональная политика".

По его словам, у регионов есть приоритетные направления развития, которые определены в их стратегиях. В рамках этих стратегий для повышения эффективности должны выделяться деньги как единая субсидия, совмещенная из разных Федеральных целевых программ.

Он добавил, что в таком случае будет получен синергетический эффект, и исполнительная власть субъектов РФ будет нести ответственность по согласованным показателям развития территорий, в том числе по разным направлениям, включая малый бизнес, инновационные кластеры и прочее. "Есть общая стратегия развития субъекта, под нее выделяются большие деньги. И власть на местах должна самостоятельно принимать решения, на что их тратить: на развитие инфраструктуры, социальный блок или сельское хозяйство", - сказал Федотов.

Как уточнил проректор, с региональных властей необходимо снимать часть нагрузки в виде отчетов. "Региональные органы исполнительной власти погрязли не в проектном управлении, не в работе на достижение конкретных целей на благо населения, а в гигантских отчетах, которые на 90% все совпадают и при этом идут в разные ведомства. Никто не работает на результат, все работают на процесс написания отчетов. Это большая проблема, с ней надо бороться", - отметил Федотов.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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