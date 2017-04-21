Эксперт: субсидии регионам должны рассчитываться для большей эффективности на три года

На примере выдр Аляски ученые исследуют восстановление исчезнувших популяцийСоциальная ответственность 21 апреля, 14:52
Хоккеисты Мозякин, Береглазов и Антипин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМСпорт 21 апреля, 14:42
Стартовал посвященный отечественному кино проект "Чапаев"Культура 21 апреля, 14:36
ПГК в I квартале увеличила погрузку в крытых вагонах на Горьковской желдороге на 49%Транспорт 21 апреля, 14:36
Вице-президент "Монако" Васильев: футболисты нашего клуба молоды и ничего не боятсяСпорт 21 апреля, 14:33
Тарпищев: теннисисткам РФ в матче против бельгиек нужно просто показать свой уровеньСпорт 21 апреля, 14:30
Программа по сносу пятиэтажек в Москве будет сдерживать рост цен на жилье в столицеЭкономика и бизнес 21 апреля, 14:17
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги ЕвропыСпорт 21 апреля, 14:17
При раскопках в "Артеке" найдена византийская храмовая базилика VI векаОбщество 21 апреля, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Субсидии, выделяемые регионам из разных Федеральных целевых программ, должны рассчитываться на три года для большей эффективности, сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов.
"Субсидии должны быть большими, трехлетними, с правом ежегодной корректировки", - сказал Федотов, выступая на Красноярском экономическом форуме по теме "Новая региональная политика".
По его словам, у регионов есть приоритетные направления развития, которые определены в их стратегиях. В рамках этих стратегий для повышения эффективности должны выделяться деньги как единая субсидия, совмещенная из разных Федеральных целевых программ.
Он добавил, что в таком случае будет получен синергетический эффект, и исполнительная власть субъектов РФ будет нести ответственность по согласованным показателям развития территорий, в том числе по разным направлениям, включая малый бизнес, инновационные кластеры и прочее. "Есть общая стратегия развития субъекта, под нее выделяются большие деньги. И власть на местах должна самостоятельно принимать решения, на что их тратить: на развитие инфраструктуры, социальный блок или сельское хозяйство", - сказал Федотов.
Как уточнил проректор, с региональных властей необходимо снимать часть нагрузки в виде отчетов. "Региональные органы исполнительной власти погрязли не в проектном управлении, не в работе на достижение конкретных целей на благо населения, а в гигантских отчетах, которые на 90% все совпадают и при этом идут в разные ведомства. Никто не работает на результат, все работают на процесс написания отчетов. Это большая проблема, с ней надо бороться", - отметил Федотов.
Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.