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Врио главы Пермского края: порядок выдачи субсидий нужно менять

Экономика и бизнес
21 апреля, 14:04 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По мнению Максима Решетникова, регионы не успевают их освоить
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников высказался в пятницу за упрощение процедуры получения субсидий и перехода на трехлетний срок их освоения на сессии "Новая региональная политика" Красноярского экономического форума.

"Если соблюдать все предписания по получению и освоению субсидий, то времени на их освоение у нас фактически не остается. Сейчас эта система очень теоретическая, очень громоздкая и трудоемкая. Выход один: трехлетние субсидии и максимальное облегчение всех процедур", - сказал Решетников.

По его словам, сегодня субсидированные средства доходят до подрядчиков в лучшем случае к июлю. "С учетом того, что строительный сезон у нас заканчивается уже в сентябре, осваивать их уже некогда", - отметил он.

Врио главы уточнил, что после подписания соглашения о предоставлении дотации деньги необходимо передать муниципалитетам, на что уходит около полутора месяцев. По новому бюджетному кодексу муниципалитеты не могут проводить конкурсы, пока не получат средства.

Решетников также поддержал идею укрупнения субсидий. "У нас есть субсидии по 7 млн рублей. Если посчитать все транзакционные издержки, связанные с получением и отчетностью по таким субсидиям, то поймем, что они перевешивают саму дотацию. Конечно, их надо укрупнять", - сказал он.

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