Минобрнауки считает неудовлетворительным участие реального сектора в подготовке кадров

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Предприниматели в России не принимают участия в развитии образования и подготовке рабочих кадров. Такое мнение высказала замглавы Минобрнауки Людмила Огородова в ходе дискуссии на Красноярском экономическом форуме.

"Несмотря на то, что все мы очень много об этом говорим, красивыми и бодрыми словами, у нас неудовлетворительная ситуация в этом направлении. У нас нет инвестиций реального сектора экономики (в образование - прим. ТАСС), реальный сектор экономики не участвует в образовании и подготовке кадров", - считает Огородова. По ее словам, человек, приходя на работу, часто оказывается не готов, вследствие чего теряется время, а компании приходится повторно вкладывать в него деньги.

Огородова также добавила, что компании должны подключаться к развитию предпринимательских навыков у студентов. "Очень важно, чтобы предпринимательские навыки студенты изучали не теоретически, это бесполезно... Не только технологическое, но и социальное предпринимательство для нас является очень важной площадкой", - сказала замминистра.

"Про предпринимательское образование - мы в рамках обсуждения в Минэкономразвития пока эту тему отложили, но с учетом сегодняшней дискуссии, я думаю, мы можем постараться к ней вернуться", - в свою очередь добавил статс-секретарь - замминистра экономического развития Олег Фомичев. По его мнению, важно "не просто эту тему на уровень вузов спустить и сказать, что все вузы должны обучать предпринимательству". "Правильно было бы посмотреть по категориям вузов, посмотреть ассоциации работодателей, предпринимателей, которые хотят стать менторами, и совместно с ними и конкретными вузами в пилотном режиме апробировать такие курсы - не как обычные курсы преподавания, а как такой курс подготовки с кейсами, мастер- классами про компетенции", - считает Фомичев.

Замглавы Минэкономразвития добавил, что сегодня его ведомство разрабатывает законопроект, который сделает сотрудничество вузов и предпринимателей более эффективным. "Насчет взаимодействия с работодателями у нас есть законопроект, возможность работодателей участвовать в эндаументах вузов, дарить современное оборудование образовательным организациям, как в рамках контрактов на (целевое - прим. ТАСС) обучение, это минфиновская часть, так и за рамками этих договоров, это уже то, что мы предлагаем с Минобрнауки", - заключил Фомичев.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 годы". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.