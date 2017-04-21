Компания "Чистый город" намерена занять треть рынка обращений с отходами в стране

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Чистый город" намерена через год занять 30% рынка обращений с отходами в России. Об этом сообщила ТАСС на Ялтинском экономическом форуме (ЯМЭФ) председатель совета директоров компании Полина Вергун.

"Мы накопили 12-летний опыт работы в этой сфере и будем внедрять свой опыт в других регионах, стремимся к лидирующим позициям и планируем занять не менее 30% рынка обращений с отходами в стране", - сказала она.

Вергун отметила, что "Чистый город" выиграл статус регионального оператора в Астраханской области, присутствует в Волгоградской, Омской, Пензенской, Саратовской, Ростовской областях и Республике Калмыкия. "Сейчас рассматриваем регионы центральной части России и Уральского федерального округа. Субъекты очень разные, где-то 200 тыс. человек живет, где-то - 6 млн, инвестиции компании оцениваются примерно в 1-1,5 млрд рублей на 1 млн человек", - отметила собеседница агентства.

По словам Вергун, до середины следующего года должна завершиться реформа в этой сфере, все регионы должны выбрать единого регионального оператора, что позволит действовать оператору по единой схеме обращений с отходами. "Вся эта система позволит соединить все эффективные технологические решения в единую конструкцию по транспортировке, размещению и сортировке отходов. И эта реформа заработает при применении оптимальных технологий, максимально доступном тарифе и при возможном отсутствии дотаций из бюджета", - добавила она.

Раздельный сбор мусора

Председатель совета директоров компании также отметила необходимость внедрения раздельного сбора мусора. "Начать надо с двухфазного сбора - это мы разделяем органические - пищевые отходы и неорганические. Только такая небольшая, казалось бы, мера увеличивает отбор вторичного сырья почти в два раза. Такая система работает на пилотных территориях", - сказала Вергун, отметив, что организовать процесс сбора отходов и доставку их до лицензированных объектов должен региональный оператор.

Она добавила, что на законодательном уровне основа в сфере обращения с отходами уже есть. "Есть небольшие пробелы, в частности, если мы все-таки стимулируем обработку, то в тариф регионального оператора должны включаться расходы по обработке, в настоящий момент они отсутствуют. Сейчас министерства работают, чтобы такие пробелы устранить", - уточнила Вергун.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.