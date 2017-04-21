Орешкин: рубль может ослабнуть во II-III кварталах

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Рубль может ослабнуть во II-III кварталах 2017 г. с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин.
"Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это привело к отклонениям. То, что мы ожидаем - второй-третий квартал - платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется", - сказал Орешкин.
С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8,5%, а за 2016 год рост рубля к доллару составил 15,2%.