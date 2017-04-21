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Армения примет участие в ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
21 апреля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что понимание об уровне присутствия будет "ближе к середине мая"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Армения примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, уровень делегации сейчас прорабатывается. Об этом заявил ТАСС посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Будет делегация, как и всегда, - сказал он. - По поводу уровня присутствия ведутся переговоры".

"Думаю, ближе к середине мая у нас будет понимание об уровне присутствия", - добавил дипломат.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 1-3 июня. Во второй раз он пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

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