Армения примет участие в ПМЭФ-2017

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Армения примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, уровень делегации сейчас прорабатывается. Об этом заявил ТАСС посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"Будет делегация, как и всегда, - сказал он. - По поводу уровня присутствия ведутся переговоры".

"Думаю, ближе к середине мая у нас будет понимание об уровне присутствия", - добавил дипломат.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 1-3 июня. Во второй раз он пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".