Армения примет участие в ПМЭФ-2017

Москву снимут с воздухаНовости партнеров 21 апреля, 16:08
МВД аннулировало гражданство РФ террориста ДжалиловаПроисшествия 21 апреля, 16:01
Президентские выборы во Франции. ДосьеБиографии и справки 21 апреля, 15:59
Народный трибунал обвинил производителя пестицидов в экоцидеСоциальная ответственность 21 апреля, 15:52
Российский гимнаст Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ в РумынииСпорт 21 апреля, 15:43
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного КрымаПолитика 21 апреля, 15:38
Диссертацию Мединского рассмотрит диссовет Белгородского университетаНаука 21 апреля, 15:31
Варвару Караулову этапировали в колониюПроисшествия 21 апреля, 15:29
ФК "Краснодар" дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате РоссииСпорт 21 апреля, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Армения примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, уровень делегации сейчас прорабатывается. Об этом заявил ТАСС посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
"Будет делегация, как и всегда, - сказал он. - По поводу уровня присутствия ведутся переговоры".
"Думаю, ближе к середине мая у нас будет понимание об уровне присутствия", - добавил дипломат.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 1-3 июня. Во второй раз он пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".