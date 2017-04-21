Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Опора России" предложила формировать предпринимательские компетенции у студентов

Экономика и бизнес
21 апреля, 15:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Такие навыки помогут внести существенный вклад в экономику страны, считает руководитель комитета "Опоры России" Юрий Песоцкий
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила формировать предпринимательские компетенции у студентов во время обучения. Среди основных направлений - умение генерировать идеи и превращать их в бизнес-проекты, а также способность в дальнейшем развивать и диверсифицировать бизнес. Об этом сообщил в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) руководитель комитета по кадрам для малого и среднего предпринимательства и образованию "Опоры России" Юрий Песоцкий.

"Мы считаем, что хорошим ответом (системы образования - прим. ТАСС) стало бы формирование предпринимательских компетенций у всех студентов во время обучения, а также формирование инновационной высокотехнологичной среды. При обучении мы даем hard skills, то есть основные технические навыки, и soft skills - умение убеждать, работать в команде и т.д.", - рассказал он.

По словам главы комитета, в результате выпускник обладает этими двумя группами компетенций, которым, впрочем, не хватает связующего звена."И такой связкой между hard skills и soft skills как раз могло бы быть формирование предпринимательских компетенций, которые сводятся к умению сгенерировать идею и переродить эту идею в бизнес-проект, развивать бизнес, диверсифицировать его в дальнейшем", - заключил Песоцкий.

По его мнению, такие навыки помогут внести существенный вклад в экономику страны. " Когда человек по разным причинам меняет работу, он приходит на биржу труда, и государство вынуждено нести бремя содержания этого человека, хотя есть такая хорошая форма как самозанятость", - отметил Песоцкий.

Замглавы Минобрнауки Людмила Огородова в ходе дискуссии на Красноярском экономическом форуме добавила, что компании должны подключаться к развитию предпринимательских навыков у студентов. "Очень важно, чтобы предпринимательские навыки студенты изучали не теоретически, это бесполезно... Не только технологическое, но и социальное предпринимательство для нас является очень важной площадкой", - пояснила замминистра.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Варвару Караулову этапировали в колонию
5
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
6
Депутат просит СК проверить данные о незаконном получении средств соратником Навального
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама