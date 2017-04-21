КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила формировать предпринимательские компетенции у студентов во время обучения. Среди основных направлений - умение генерировать идеи и превращать их в бизнес-проекты, а также способность в дальнейшем развивать и диверсифицировать бизнес. Об этом сообщил в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) руководитель комитета по кадрам для малого и среднего предпринимательства и образованию "Опоры России" Юрий Песоцкий.

"Мы считаем, что хорошим ответом (системы образования - прим. ТАСС) стало бы формирование предпринимательских компетенций у всех студентов во время обучения, а также формирование инновационной высокотехнологичной среды. При обучении мы даем hard skills, то есть основные технические навыки, и soft skills - умение убеждать, работать в команде и т.д.", - рассказал он.

По словам главы комитета, в результате выпускник обладает этими двумя группами компетенций, которым, впрочем, не хватает связующего звена."И такой связкой между hard skills и soft skills как раз могло бы быть формирование предпринимательских компетенций, которые сводятся к умению сгенерировать идею и переродить эту идею в бизнес-проект, развивать бизнес, диверсифицировать его в дальнейшем", - заключил Песоцкий.

По его мнению, такие навыки помогут внести существенный вклад в экономику страны. " Когда человек по разным причинам меняет работу, он приходит на биржу труда, и государство вынуждено нести бремя содержания этого человека, хотя есть такая хорошая форма как самозанятость", - отметил Песоцкий.

Замглавы Минобрнауки Людмила Огородова в ходе дискуссии на Красноярском экономическом форуме добавила, что компании должны подключаться к развитию предпринимательских навыков у студентов. "Очень важно, чтобы предпринимательские навыки студенты изучали не теоретически, это бесполезно... Не только технологическое, но и социальное предпринимательство для нас является очень важной площадкой", - пояснила замминистра.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.