Эксперты: нужно совершенствовать межбюджетные отношения и расширить полномочия регионов

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Участники круглого стола "Новая региональная политика", прошедшего в рамках Красноярского экономического форума, высказались за совершенствование порядка выделения федеральных субсидий и дотаций, а также расширение полномочий регионов.

"Мы все чувствуем, что нам нужно совершенствовать межбюджетные отношения. Нам нужно передавать часть полномочий, передать часть надзорно-контрольных функций, регионы смогут с этим справиться. Нужно связать действия федеральных органов власти на территориях с задачами развития территорий, чтобы они не перекрывали этих возможностей", - сказал председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин.

Руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Алексей Праздничных сообщил, что сейчас доля федеральных трансфертов в поддержку регионального развития в России составляет около 20%. Он отметил, что в мире доля необусловленных дотаций для обеспечения выравнивания регионов начинается от 60%. В России эта цифра была выше, но за последние годы доля дотаций начала сокращаться, а доля субсидий и других финансовых инструментов - увеличиваться, что приводит к дисбалансу. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо увеличить долю дотаций на выравнивание общей системы трансферта минимум до 60%, что обеспечит стабильность и устойчивость системы межбюджетных отношений.

Кроме того, Праздничных высказался за сокращение количества субсидий и переход от контроля за их расходами к контролю за достижениями результатов.

На это же обратил внимание замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский. По его словам, необходимо перестраивать саму систему оценки региональных властей. "Мы должны оценивать их не по эффективности освоения средств, а через те показатели эффективности, которые они должны для себя формулировать и их для себя брать. И тогда, конечно, эффективность расходования этих средств повышается, повышается самостоятельность в принятии решений и как следствие - ответственность за принятие решений", - сказал он.

По мнению Цыбульского, на регион должна ложиться финансовая ответственность за недостижение показателей, а на губернатора - публичная политическая ответственность. Врио главы Республики Бурятии Алексей Цыденов согласился с тем, что такая ответственность должна быть, но обратил внимание, что распределение бюджетов лежит не только на исполнительной власти, но и на Заксобраниях регионов, а за действия депутатов глава региона отвечать не может.

Субсидии - на три года

Сразу несколько участников дискуссии высказались за то, что субсидии эффективнее предоставлять регионам не на год, а на три. "Субсидии должны быть большими, трехлетними, с правом ежегодной корректировки", - сказал директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов.

По словам и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова, из-за практики выдачи субсидий на один год сегодня средства доходят до подрядчиков к июлю или августу, когда строительный сезон уже заканчивается. Освоить их не всегда удается. "Сейчас эта система очень теоретическая, очень громоздкая и трудоемкая. Выход один: трехлетние субсидии и максимальное облегчение всех процедур", - отметил Решетников.

Кудрин также высказался за поиск новых стимулов развития регионов, но отметил, что задача выровнять лидеров и отстающих не ставится.

"У нас нет возможности выровнять все регионы по социально-экономическому развитию. Ни Европа этого не смогла сделать, ни мы не смогли сделать. Мы такую цель сегодня, я осмелюсь это сказать, не ставим. Выровнять Восток и европейскую часть, Москву и какую-нибудь высокодотационную территорию по социально-экономическому развитию нельзя", - сказал он.

Кудрин добавил, что возможно некоторое увеличение дифференциации между отдельными регионами.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.