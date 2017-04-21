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Меняйло: ОЭЗ в Бурятии оказалась неэффективной из-за бездействия резидентов

Экономика и бизнес
21 апреля, 16:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Полпред президента в СФО отметил, что претензии есть и к тем структурам, которые занимались их отбором
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Байкальская гавань" в Бурятии оказалась неэффективной из-за бездействия резидентов. Об этом сообщил журналистам в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Последняя работа с резидентами привела к тому, что из 100% резидентов, которые были там заявлены, 90% - просто заявились. Бюджетные деньги были вложены в инфраструктуру, а инфраструктура эффекта не дает", - сказал Меняйло.

Тем не менее, отметил он, эти резиденты были отобраны для участия в проекте, а значит, претензии есть и к тем структурам, которые занимались отбором.

Как сообщил ранее Меняйло, более 25 млрд рублей было вложено в развитие особых экономических зон (ОЭЗ) Сибири за последние 10 лет, при этом экономический эффект от этих ОЭЗ является минимальным - из 13 зарегистрированных в бурятской ОЭЗ "Байкальская гавань" компаний действуют только две. Причиной неэффективности стал неправильный подход к выбору резидентов.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ и занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала. На конец 2016 года объем финансирования проекта с момента создания составил более 4,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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