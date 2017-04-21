АНПФ предложила наказывать за дискриминацию пенсионеров по возрасту

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) подготовила предложения по повышению уровня трудоустройства пенсионеров, сообщил ТАСС представитель ассоциации.

Эти инициативы планируется в ближайшее время направить в Минэкономразвития, Минтруд, Минфин и в Центробанк, уточнил он.

"Основная цель предложений - довести долю людей, которые продолжают трудовую деятельность в течение не менее 10 лет после наступления пенсионного возраста, до 40%", - пояснили в АНПФ. Сейчас доля таких граждан, по оценкам АНПФ, составляет около 10%.

В частности, предлагается повысить административную ответственность за возрастную дискриминацию работников, в том числе штрафы за публикацию объявлений, дискриминирующих по полу и возрасту, а также за необоснованные требования по возрасту и здоровью.

Кроме того, предлагается ввести регрессивную шкалу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ по начислениям на зарплату работающих пенсионеров. Это означает, что при достижении определенного порога зарплаты взносы в ПФР должны уменьшаться, что должно стимулировать работодателей принимать на работу пенсионеров. Уровень такого порога в предложениях не указан.

Также в АНПФ считают необходимым установить преимущественное право на трудоустройство пенсионеров по профессиям из определенного, специально разработанного перечня, а также ввести льготы для работодателей, принимающих на работу сотрудников "старших возрастных групп" (аналогично льготам для работодателей, трудоустраивающих инвалидов). Кроме того, предполагается разработка мер поддержки, негосударственных учреждений и социальных организаций, обслуживающих пенсионеров (к примеру, освобождение от налогообложения по НДС услуг домов престарелых).

Позиция властей

Сегодня глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в кулуарах Красноярского экономического форума заявил журналистам, что для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей, сейчас в России около 9,6 млн работающих пенсионеров.

По его словам, пока в ПФР не поступало поручения рассмотреть возможность такой индексации.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках отчета в Госдуме об итогах работы правительства в 2016 году заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию. Глава кабмина добавил, что решение будет приниматься, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами и ПФР.