Сумма подписанных на форуме в Ялте контрактов может превысить 100 млрд рублей

Эксплуатация системы "Пит-стоп" в тестовом режиме в Москве завершенаОбщество 21 апреля, 19:47
Колобков в Страсбурге встретился с представителями стран-членов при Совете ЕвропыСпорт 21 апреля, 19:43
Гончаренко: ЦСКА заслужил победу над "Уфой" в матче чемпионата РоссииСпорт 21 апреля, 19:39
Эксперты: модернизация сферы ЖКХ и благоустройство преобразят города в течение 3-5 летОбщество 21 апреля, 19:39
Британская гимнастка Дауни завоевала золото в многоборье на ЧЕ в РумынииСпорт 21 апреля, 19:32
Шанхайские чудеса: в Китае представили автомобили будущегоЭкономика и бизнес 21 апреля, 19:30
Константин Долгов переходит на службу в администрацию президентаПолитика 21 апреля, 19:29
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУМеждународная панорама 21 апреля, 19:12
О чем говорили на Ялтинском форуме: рекордные инвестиции, транспорт и мусорЭкономика и бизнес 21 апреля, 18:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Предварительная сумма контрактов, которые будут заключены в ходе III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), может превысить 100 млрд рублей. Об этом заявил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.
"Завтра в Ливадийском дворце будут подведены итоги, мы объявим цифры и количество контрактов, но сейчас мы можем сказать, что эта сумма точно за 100 млрд рублей", - сказал Назаров.
В прошлом году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей.
III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.