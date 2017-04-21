Сумма подписанных на форуме в Ялте контрактов может превысить 100 млрд рублей

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Предварительная сумма контрактов, которые будут заключены в ходе III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), может превысить 100 млрд рублей. Об этом заявил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

"Завтра в Ливадийском дворце будут подведены итоги, мы объявим цифры и количество контрактов, но сейчас мы можем сказать, что эта сумма точно за 100 млрд рублей", - сказал Назаров.

В прошлом году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей.

III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.