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Донской: объем выбросов в водные объекты к 2021 году будет снижен на 130 тыс. тонн в год

Экономика и бизнес
21 апреля, 18:21 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
В результате реализации инвестиционных проектов также планируется увеличить мощность очистных сооружений и сократить потребление водных ресурсов
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Выбросы загрязненных сточных вод в водные объекты к 2021 году планируется снизить на 130 тыс. тонн в год за счет реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая на пленарном заседании Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ),

"В результате реализации инвестиционных проектов к 2021 году планируется снизить объем загрязняющих веществ в водные объекты на 130 тыс. тонн в год, увеличить мощность очистных сооружений на 220 млн кубометров в год, сократить потребление водных ресурсов на 530 млн кубометров ежегодно", - сообщил Донской.

Для реализации этих целей реализуется бюджетная поддержка предприятий-водопользователей, которые привлекали кредиты для строительства и реконструкции комплексов очистных сооружений. "Субсидии (в 2016 году - прим. ТАСС) получили водоканалы таких крупных городов, как Москва, Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Липецк, Петрозаводск, Нижний Новгород", - отметил Донской.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб., разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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