Карты с указанием незаконных свалок в регионах создадут до конца года

Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о геттоОбщество 21 апреля, 20:57
Хоккеист Проворов сыграет в паре с Любушкиным в матче сборной России против швейцарцевСпорт 21 апреля, 20:44
Тренер: сомнительное судейство лишило российскую гимнастку Еремину бронзы ЧЕСпорт 21 апреля, 20:38
Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга братья Азимовы лишены гражданства РФПроисшествия 21 апреля, 20:25
Орешкин и Кудрин договорились на КЭФ-2017 о позитивной конкуренции своих стратегийЭкономика и бизнес 21 апреля, 20:09
Генсек ООН провел первую встречу с ТрампомМеждународная панорама 21 апреля, 19:51
Эксплуатация системы "Пит-стоп" в тестовом режиме в Москве завершенаОбщество 21 апреля, 19:47
Колобков в Страсбурге встретился с представителями стран-членов при Совете ЕвропыСпорт 21 апреля, 19:43
Гончаренко: ЦСКА заслужил победу над "Уфой" в матче чемпионата РоссииСпорт 21 апреля, 19:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Информационную систему с указанием незаконных свалок планируется запустить в большинстве регионов до конца 2017 года. Об этом в кулуарах III Ялтинского экономического форума (ЯМЭФ) сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"К концу года по планам (информационная система по местоположению незаконных свалок - прим. ТАСС) должна заработать... в большинстве регионов", - сказал Донской.
Он отметил, что цель проекта - отработать цепочку коммуникаций между федеральным, региональным и муниципальным уровнями для необходимой реакции на появление незаконных свалок - их ликвидацию и рекультивацию территорий. "Это система, которая будет запускать конкретные решения на местном уровне по ликвидации свалки", - подчеркнул глава Минприроды. После регистрации в Минкомсвязи пилотный проект заработает в регионах Байкала.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб., разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.
Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.