Карты с указанием незаконных свалок в регионах создадут до конца года

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Информационную систему с указанием незаконных свалок планируется запустить в большинстве регионов до конца 2017 года. Об этом в кулуарах III Ялтинского экономического форума (ЯМЭФ) сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"К концу года по планам (информационная система по местоположению незаконных свалок - прим. ТАСС) должна заработать... в большинстве регионов", - сказал Донской.

Он отметил, что цель проекта - отработать цепочку коммуникаций между федеральным, региональным и муниципальным уровнями для необходимой реакции на появление незаконных свалок - их ликвидацию и рекультивацию территорий. "Это система, которая будет запускать конкретные решения на местном уровне по ликвидации свалки", - подчеркнул глава Минприроды. После регистрации в Минкомсвязи пилотный проект заработает в регионах Байкала.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб., разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.