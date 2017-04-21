Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олег Мальцев назначен заместителем руководителя Росаккредитации

Экономика и бизнес
21 апреля, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее Мальцев занимал должность руководителя управления Росаккредитации по Уральскому федеральному округу
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Олега Мальцева заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).

"Назначить Мальцева Олега Игоревича заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее Мальцев занимал должность руководителя управления Росаккредитации по Уральскому федеральному округу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
3
Белый дом начинает готовиться к остановке работы правительства США
4
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
5
Антимонопольный комитет Украины требует от минюста взыскать штраф с "Газпрома"
6
В Москве объявлено штормовое предупреждение
7
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама