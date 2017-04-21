Правительство выдвинуло Орешкина, Никифорова и Рогозина в совет директоров АО "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров АО "ГЛОНАСС". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Среди кандидатов - глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин.

Также в список вошли начальник центра ФСБ России Андрей Ивашко, генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин, замминистра транспорта Алан Лушников и замглавы МВД Александр Махонов.

Всего в обновленный состав совета директоров компании войдут 12 человек. В качестве независимого директора в документе указан президент ООО "Управляющая компания "Дело" Сергей Шишкарев.