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Правительство выдвинуло Орешкина, Никифорова и Рогозина в совет директоров АО "ГЛОНАСС"

Экономика и бизнес
21 апреля, 20:34 дата обновления: 21 апреля, 20:50 UTC+3
В обновленный состав совета директоров компании войдут 12 человек
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило список кандидатов в совет директоров АО "ГЛОНАСС". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Среди кандидатов - глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин.

Также в список вошли начальник центра ФСБ России Андрей Ивашко, генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин, замминистра транспорта Алан Лушников и замглавы МВД Александр Махонов.

Всего в обновленный состав совета директоров компании войдут 12 человек. В качестве независимого директора в документе указан президент ООО "Управляющая компания "Дело" Сергей Шишкарев.

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