Власти Севастополя обещают к 2030 году сделать город комфортным для жизни

ЯЛТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года в пятницу была представлена врио губернатора города Дмитрием Овсянниковым заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Как пояснил журналистам Овсянников, к 2030 году, согласно стратегии, Севастополь станет городом с эффективной экономикой и комфортными условиями для жизни.

"Севастополь - город русской истории и русской славы, вся Россия смотрит, как будет развиваться Севастополь. Мы будем развиваться как успешный город, город с эффективной экономикой, где комфортно жить, где созданы все условия для самореализации. Конечно, основу всего этого составляет база Черноморского флота, у нас весь реальный сектор экономики базируется вокруг ЧФ, мы видим в этом определенную точку роста. Но и другие секторы экономики имеют высочайший потенциал", - сказал Овсянников.

По его словам, приоритетными для Севастополя являются судостроение и судоремонт, приборо- и машиностроение, виноградарство и виноделие, туризм и другие отрасли, определенные стратегией, которая уже внесена в Законодательное собрание города и официально обрела статус законопроекта, который планируется принять в качестве регионального закона летом этого года.

"Севастополь должен выйти на лидирующие позиции среди российских регионов по темпам роста основных экономических показателей, валовый региональный продукт должен вырасти к 2030 году более чем в два раза, инвестиции в городскую экономику - в 2,5 раза, а численность занятых в экономике - на 24%. Доля собственных доходов бюджета должна превысить к 2030 году 70%", - сказал Овсянников, представляя проект стратегии в региональном парламенте.

Семикратный рост в судостроении

Традиционными отраслями экономики Севастополя являются судостроение и судоремонт. Власти города рассчитывают, что благодаря реализации стратегии уже к 2024 году оборот этих отраслей увеличится в разы. "Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в семь раз. К 2030 году налоговые поступления от этого сектора городской экономики превысят 800 млн рублей в год", - сказал Овсянников.

Планируется, что, развивая отрасли судостроения и судоремонта, город будет обслуживать корабли Черноморского флота, гражданские суда, а также восстановит компетенции по строительству плавкранов, утраченные в постсоветский период. По словам врио губернатора, город со временем должен стать российским центром судостроения и судоремонта.

Основой для развития отрасли станут Севастопольский морской завод, который сейчас является филиалом Центра судоремонта "Звездочка", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию, а также 13-й, 91-й и 771-й судоремонтные заводы. Овсянников напомнил, что в феврале Севморзавод уже получил заказ объемом 2,7 млрд рублей на изготовление морского плавкрана. "Один этот проект требует привлечения до тысячи квалифицированных специалистов. Всего в отрасли судостроения и судоремонта будет создано свыше 6 тыс. рабочих мест, и к 2030 году занятость в этой сфере экономики увеличится втрое", - добавил он.

Машиностроение и IT

Приоритетными для города являются также машиностроение и приборостроение. "По оценкам экспертов, значимая и перспективная отрасль в Севастополе - это высокотехнологичное машиностроение. К 2024 году оборот севастопольских предприятий машиностроения должен вырасти втрое, а количество работников в отрасли высокотехнологичного машиностроения - вдвое", - сказал Овсянников.

Говоря о перспективах развития промышленности Севастополя, врио главы города также сообщил, что в течение трех лет планируется завершить строительство индустриального парка, где предприниматели получат готовую для производственной деятельности инфраструктуру. К 2023 году здесь будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

В планах властей также развитие информационных технологий. "Это один из самых быстрорастущих сегментов, особенно в азиатском и тихоокеанском регионах, и нам необходимо не упустить шанс для развития цифровой экономики Севастополя. Согласно стратегии, к 2030 году налоговые отчисления IT-предприятий превысят 500 млн рублей и будет создано около 5 тыс. рабочих мест", - добавил Овсянников.

По словам врио главы города, сейчас в Севастополе уже реализуется несколько проектов в сфере IT-технологий. В частности, в прошлом году было подписано концессионное соглашение о запуске в Севастополе программного комплекса "Безопасный город", предполагающего создание 130 камер видеофиксации и парковочной зоны на 1,3 тыс. мест, что будет способствовать сокращению числа ДТП и позволит разгрузить дороги в историческом центре. Кроме того, одним из ключевых является проект "Электронное правительство", нацеленный на оперативное предоставление государственных услуг посредством сети интернет.

Появится в Севастополе и интеллектуальная система "Умный город", которая интегрирует городские сервисы на единой информационной платформе и позволяет повысить качество услуг транспорта, ЖКХ, медицины и образования.

Уже сейчас в Севастополе началась реализация проекта в рамках Национальной технологической инициативы Energynet, благодаря чему в городе должна появиться экономичная и надежная электросеть. Одновременно планируется модернизировать существующие устаревшие электросети. "Компания "Россети" готова вложить в модернизацию электросетей города почти 8 млрд рублей, соглашение о совместной работе уже подписано, и мы по нему двигаемся", - сказал Овсянников.

Виноделие - традиционная отрасль

Традиционными отраслями экономики Севастополя являются виноградарство и виноделие, поэтому власти города планируют, что в будущем доля севастопольского вина на российском рынке составит до 10%.

"В общей сложности инвестиции в реновацию существующих виноградников и закладку новых до 2030 года превысят более 20 млрд рублей, эти затраты окупятся и позволят добиться увеличения доли Севастополя на внутрироссийском рынке натуральных вин до 7-10%", - сказал Овсянников, добавив, что к 2030 году площадь виноградников достигнет 10 тыс. га, тем самым увеличившись более чем в два раза, а севастопольские виноделы будут производить до 60 млн бутылок в год - втрое больше, чем сейчас.

Восстановление рыбопромышленного комплекса

Рыбодобывающая отрасль Севастополя нуждается в обновлении, поэтому городские власти намерены восстановить рыболовный флот и увеличить показатели добычи рыбы и производства консервов.

"Рыбопромысловый флот практически утрачен, а тот, что остался, морально устарел. Для того, чтобы восстановить океанический рыбный промысел, необходимо обновить не менее 20 судов. Нам необходимо восстановить в Севастополе промышленный комплекс полного цикла по вылову, хранению и переработке рыбы", - сказал Овсянников.

Планируется, что к 2024 году в полтора раза увеличится вылов рыбы - почти с 40 тыс. тонн в 2016 году до 60 тыс. тонн, а объемы производства консервов должны вырасти с 44,6 тыс. до 60 тыс. банок в год.

В Севастополе планируется развивать не только рыбный промысел в открытом море, но и эффективно выращивать морепродукты. "При благоприятном сценарии к 2030 году ежегодный объем производства ценных пород рыб, мидий и иных морепродуктов достигнет 700 тонн", - сказал Овсянников.

Популярное туристическое направление

Стратегия развития Севастополя предусматривает развитие города как популярного военно-исторического туристического направления, причем не только у россиян, но и у иностранных гостей.

"Правительство города рассчитывает, что к 2024 году Севастополь войдет в топ-10 самых популярных мест в России, посещаемых иностранными туристами. Всего же, согласно стратегии развития Севастополя, в город будет приезжать свыше 1,7 млн туристов в год, что превышает сегодняшний показатель почти на 40%", - сказал Овсянников.

По данным севастопольских властей, за минувший год более 1 млн туристов посетило заповедник "Херсонес Таврический", свыше 200 тыс. - Балаклавские фортификационные сооружения, более 135 тыс. - музейный комплекс 35-й береговой батареи. Планируется, что в городе появятся и новые объекты туристической инфраструктуры, например, на Федюхиных высотах под Севастополем будет построен военно-исторический парк, который охватит все эпохи истории Крыма, через пять лет парк сможет принимать более 500 тыс. посетителей в год.

Комфортный для жизни город

Большое внимание создатели стратегии уделили вопросам создания комфортной городской среды, развитию дорожной сети, строительству жилья и социальной инфраструктуры.

"Инвестиции в развитие автодорог Севастополя до 2020 года превысят 20 млрд рублей. Данный проект позволит связать морскую и сухопутную транспортные инфраструктуры региона", - сказал Овсянников, добавив, что в том числе речь идет о реконструкции Камышового шоссе, а также о севастопольском участке федеральной трассы "Таврида", которая свяжет Севастополь с крупными городами Крыма и материком.

Уже сейчас в Севастополе, по словам врио главы города, реализуется масштабное строительство детских садов и школ. В этом году в городе откроется шесть новых дошкольных учреждений и одна школа, а в течение ближайших пяти лет на эти цели планируется израсходовать 10 млрд рублей.

"Всего до 2030 года в городе будет построено 20 детских садов и 10 новых школ, что позволит решить проблему с очередями в детские сады и второй сменой в школах. В реализацию этих проектов в ближайшие пять лет будет вложено более 10 млрд рублей. На многолетние очереди в детские сады жалуются 65% родителей, для решения этой проблемы в течение ближайших трех лет в городе создадут 3 тыс. новых мест в детских садах, еще столько же появится до 2030 года", - сказал Овсянников, добавив, что на сегодняшний день очередь в детсады в Севастополе составляет 11,5 тыс. человек.

Предусмотрено стратегией и комплексное развитие городских территорий, где появятся не только новые квадратные метры жилья, но и развитая социальная инфраструктура. В качестве примера Овсянников привел наиболее крупный проект в этой сфере, связанный с развитием территории Стрелецкого холма, где до 2030 года должно появиться 400 тыс. кв. м жилья. "Жители района получат в свое распоряжение всю необходимую социальную инфраструктуру: три детских сада, школу и поликлинику. К 2025 году здесь появятся такие общественно значимые объекты, как выставочный центр и спорткомплекс", - добавил Овсянников.

Форум

Ялтинский международный экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.